Gabriela Cristea (45 de ani) și soțul ei, artistul Tavi Clonda (40 de ani), și-au oficializat relația în anul 2015 și au împreună două fiice, Iris Thea Selena (2 an) și Victoria Bella Margot (3 ani).

Recent, în cadrul emisiunii lor, Fetele lui Tavi by Gabriela Cristea, Gabriela a dezvăluit că a suferit un atac de panică în trecut. Prezentatoarea TV urmează să-și pună aparat dentar, iar cu această ocazie a decis să-și ducă și fiicele la un control de rutină la dentist.

Motivul din cauza căruia Gabriela Cristea a făcut atac de panică: „Habar n-aveam ce mi se întâmplă”

Fiica cea mare a perechii, Victoria, a fost destul de speriată, lucru care i-a amintit Gabrielei de un moment în care aceeași teamă a cuprins-o. „A trebuit să ducem o muncă de lămurire. Până la urmă, este un omuleț care nu știe ce i se întâmplă.

VEZI GALERIA FOTO ( 10 )

Eu am trăit frica pe care a trăit-o Victoria când am făcut prima operație de cezariană. Habar n-aveam ce mi se întâmplă. Am făcut atacuri de panică, adică Victoria a fost minunată acolo la stomatolog”, a spus Gabriela Cristea la Antena Stars, citează Spynews.

„Mi se pare că suntem responsabili de ce li se întâmplă copiilor noștri în copilărie, pentru ca mai târziu să nu dezvolte alte probleme. Eu o să merg regulat [la stomatolog], cam la 1 an de zile, cu amândouă. Asta în cazul în care nu o să apară probleme și o să trebuiască să mergem mai des”, a mai spus Gabriela Cristea.

Prezentatoare TV și-ar mai fi dorit copii

În noiembrie 2020, invitată în platoul emisiunii La Măruță, Gabriela a avut-o alături pe fiica cea mare și a vorbit despre dorința de a-și mări familia. Vorbind despre o declarație mai veche referitoare la un al treilea copil, prezentatoarea TV a adăugat: „Chiar vreo doi [copii] aș [mai] fi făcut. Eu o înțeleg pe Anca Serea.

Inițial, trebuie să mărturisesc că eram așa sceptică. Mă uitam la ea și ziceam: «Doamne, nu cred că e chiar pe craca ei». A făcut un copil, doi, trei, patru, cinci, nu se mai termina. Numai că după ce am avut-o pe Iris, cea de-a doua fetiță, lucrurile au intrat așa pe un făgaș. (…)

Mi-am dat seama că lucrurile nu sunt chiar atât de complicate pe cât par. Probabil că dacă aș fi avut măcar cu 5 ani mai puțin și n-am fi trecut prin această criză, lucrurile ar fi fost mult mai simple”.

Foto: Instagram

Citește și:

15 ani fără Laura Stoica. Cum a aflat mama artistei de moartea fiicei sale

De ce a ales Prima Doamnă a Americii o ținută asemănătoare cu a lui Meghan Markle la „International Woman of Courage”

Cum au reacționat Ducii de Cambridge, Prințul William și Kate Middleton, la acuzațiile aduse de Meghan Markle

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro