Documentarul Demi Lovato: Dancing With the Devil, în care solista vorbește despre supradoza ei din 2018, se lansează pe 23 martie. Producția are în total 4 părți. În iulie 2018, Demi Lovato (28 de ani) a fost găsită inconștientă în locuința sa din Los Angeles, la doar o lună după ce admisese public că recidivase.

Artista s-a luptat cu dependența de droguri încă dinainte de a împlini 18 ani, fiind internată de mai multe ori la dezintoxicare. În urma supradozei, cântăreața a petrecut două săptămâni în spital înainte de a fi transferată într-o clinică de dezintoxicare.

Ulterior, artista a fost diagnosticată și cu tulburarea bipolară, o afecțiune psihică cu episoade alternative depresive, maniacale sau hipomaniacale. În introducerea documentarului, artista a mărturisit că perioada de auto-izolare impusă de pandemia de coronavirus a ajutat-o să se regăsească.

Demi Lovato, abuzată sexual în timpul supradozei din 2018

După recidivă, solista a devenit dependentă de heroină. În dimineața care a urmat supradozei, Demi a fost găsită de asistenta ei, Jordan Jackson, inconștientă în pat. Dacă Jordan ar fi ajuns cu 10 minute mai târziu, solista nu ar fi supraviețuit. Supradoza a fost urmată de trei atacuri cerebrale și de un atac de cord.

Când s-a trezit în spital, Demi nu vedea. „Nu pot să mai conduc. Am momente în care nu văd. Uneori, când îmi pun un pahar de vin, ratez complet paharul pentru că nu mai văd. Am avut și pneumonie, din cauză că m-am asfixiat, și mai multe organe mi-au cedat.”

În seara în care a revenit acasă, solista și-a sunat dealerii. De această dată, însă, a vorbit cu apropiații săi despre recidivă, iar aceștia i-au venit în ajutor. În seara supradozei, Demi a fost agresată sexual.

„Ceea ce oamenii nu au realizat despre seara aceea este că nu a fost doar supradoza, s-a și profitat de starea mea”, a declarat cântăreața. Demi și-a acuzat dealerul că i-a dat pastile în plus pe lângă substanțele pe care ea le consumase deja.

„Când m-au găsit, eram goală, albastră. M-a lăsat literalmente să mor după ce a profitat de mine. Când m-am trezit în spital, am fost întrebată dacă relațiile intime au fost consensuale. Am avut o amintire cu el deasupra mea, așa că am zis da”, a mai spus.

Ulterior, solista a realizat că nu era suficient de conștientă încât să facă o astfel de decizie. După incident, Demi și-a sunat dealerul pentru „a-și recăpăta puterea”. I-a spus că vrea doar substanțele interzise și că nu va întreține relații intime cu el. „N-am reparat nimic. (…) M-a făcut să mă simt și mai rău”, a adăugat.

Demi Lovato: „Mi-am pierdut virginitatea în timpul unui viol”

„Știu că ceea ce urmează să zic ar putea șoca oamenii, dar în adolescență am trecut printr-o situație similară. Mi-am pierdut virginitatea în timpul unui viol. Am sunat persoana respectivă o lună mai târziu pentru a simți că preiau controlul, dar n-am făcut decât să mă simt mai rău.”

În septembrie 2020, după doar două luni de logodnă, Demi dezvăluia că ea și actorul Max Ehrich (29 de ani) s-au despărțit. Într-un interviu oferit recent revistei americane Glamour, solista a dezvăluit că după despărțirea de Max a întreținut relații intime cu o femeie.

În 2018, pentru InStyle, cântăreața spunea că iubirea poate fi găsită în „orice gen”. Iar, în luna iulie a anului trecut, în mesajul-tribut pentru actrița și artista Naya Rivera, Demi s-a declarat de asemenea queer.

În ultimele decenii, „queer” a devenit un termen colectiv pentru minorități sexuale și pentru comunități cu practici sexuale considerate non-normative.

Foto: Capturi YouTube

