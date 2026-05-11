Bonnie Tyler, resuscitată după ce a suferit un stop cardiac. Artista este în comă indusă, după ce i-a explodat apendicele

Legenda muzicii pop, Bonnie Tyler, trece prin momente dificile de sănătate, după ce a suferit un stop cardiac în timpul spitalizării în Portugalia. Artista în vârstă de 74 de ani se află în prezent în comă indusă la secția de terapie intensivă a Spitalului din Faro, în timp ce medicii încearcă să controleze o infecție severă cauzată de o perforație intestinală.

Problemele de sănătate ale lui Bonnie au început după un concert susținut la Londra, unde a resimțit dureri abdominale persistente. Deși a făcut analize în capitala britanică, rezultatele nu au oferit un diagnostic clar.

La scurt timp după ce a ajuns la casa sa din Algarve, Portugalia, durerile s-au intensificat, iar artista a fost nevoită să se interneze de urgență într-un spital privat, fiind apoi transferată la Faro pentru o intervenție chirurgicală critică.

„A fost nevoie de o operație de urgență pentru apendicita perforată”» a declarat prietenul său apropiat, Liberto Mealha, citat de The Sun.

Conform aceleiași surse, cântăreața a fost supusă unor doze mari de antibiotice și a fost plasată în comă indusă pentru a-i stabiliza starea. Totuși, medicii rămân optimiști.

„Sunt pozitivi că se poate recupera complet, deși există încă incertitudini legate de evoluția stării sale”, a adăugat Mealha.

Stopul cardiac, despre care s-a raportat că ar fi avut loc atunci când medicii încercau să o trezească din comă, este o afecțiune gravă în care inima încetează brusc să mai pompeze sângele. Acest lucru poate întrerupe fluxul de oxigen către creier și restul corpului, necesitând intervenție medicală imediată.

Artista, pe scenă în pofida durerilor puternice

Bonnie Tyler, cunoscută pentru hiturile sale precum „Total Eclipse of the Heart” și „It’s A Heartache”, părea să fie într-o stare stabilă în unitatea intermediară de îngrijire a spitalului înainte ca sănătatea sa să se deterioreze săptămâna trecută. În ciuda durerii persistente pe care o resimțea de câteva săptămâni, artista își continua activitatea profesională înainte de spitalizare.

Un purtător de cuvânt al artistei a confirmat inițial vestea spitalizării: „Ne pare foarte rău să anunțăm că Bonnie a fost internată în spitalul din Faro, Portugalia, unde deține o locuință, pentru o intervenție chirurgicală de urgență la nivel intestinal. Operația a decurs bine, iar acum se recuperează. Știm că toți prietenii, familia și fanii săi sunt îngrijorați de această veste și îi dorim cu toții o recuperare completă și rapidă”.

Cântăreața, care a reprezentat Regatul Unit la Eurovision în 2013, trăiește între Marea Britanie și Algarve, împreună cu soțul său, dezvoltatorul imobiliar Robert Sullivan, cu care este căsătorită de mai bine de 50 de ani.

