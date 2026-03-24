Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat, la doar trei ani de când s-au căsătorit. Cei doi au de împărțit o avere impresionantă pe care au dobândit-o în timpul căsniciei. Iată ce au de împărțit cei doi artiști.
Recent, artista a confirmat că s-a despărțit de soțul ei la începutul anului, la întoarcerea de la Desafio Aventura, din Thailanda. Cu toate acestea, Valentin Sanfira a părut surprins de declarațiile fostei partenere.
Cei doi au de împărțit o avere considerabilă, în urma divorțului. Pentru început, cei doi foști soți și-au cumpărat o locuință spațioasă în Capitală. Artistul a vorbit în repetate rânduri despre cât de mult a investit în căminul lor.
Cei doi aveau împreună și o afacere prin care promovau folclorul românesc. Pe lângă concerte, evenimente și nunți, cei doi foști soți aveau și alte afaceri din care făceau bani, în special în perioada sărbătorilor de iarnă.
În ce relații au rămas cei doi
Codruța Filip și Valentin Sanfira au rămas în relații bune. Artista nu a vrut să vorbească despre motivul despărțirii, iar vestea că a divorțat a venit ca un șoc pentru fanii cuplului.