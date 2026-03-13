Elena Merișoreanu nu mai cumpără pâine din comerț. Rețeta de post pe care a moștenit-o de la mama ei: „E foarte gustoasă. Bună și ieftină”

Elena Merișoreanu nu mai cumpără pâine de la magazin, pentru că preferă să o preparare acasă, după rețeta pe care a învățat-o de la mama ei în urmă cu 60 de ani, pe vremea când avea 18 ani. Artista a împărtășit rețeta cu urmăritorii ei, mai ales că este de post. Vedeta spune că pâinea iese delicioasă și i-a sfătuit pe oameni să o încerce.

Cum face Elena Merișoreanu pâine pufoasă și delicioasă

Elena Merișoreanu are 78 de ani și a învățat rețeta de pâine de la mama ei, pe vremea când avea 18 ani. Ea a împărtășit cu urmăritorii ei rețeta veche și i-a îndemnat pe oameni să o încerce, mai ales în această perioadă de post.

„Îmi amintesc de vremurile când tata umplea cămara cu făină, venea de la moară cu câte un căruț plin cu saci de făină. Așa era la țară, nu cumpărai pâinea, o făceai în casă, era o mândrie, mereu aveam în casă. Ori pâine, ori mămăligă”, a spus Elena Merișoreanu pentru Click.

Elena Merișoreanu spune că face aluatul cu apă călduță, pentru că apa fierbinte omoară drojdia. După activarea drojdiei cu apă călduță, aluatul se lasă la crescut.

„Eu fac aluatul cu apă caldă, atenție, nu fierbinte!, așa am învățat de la mămica mea, ca să se activeze drojdia. Și acum fac, că e mai bună și mai ieftină decât cea din comerț, care este și plină de chimicale, ți-e și teamă să mai mănânci.

Rețeta de pâine a Elenei Merișoreanu

Artista a vorbit despre cum tatăl ei aproviziona mereu cămara cu făină și drojdie și că în casa ei se făcea mereu pâine.

„Pentru a prepara gustoasa pâine de casă aveți nevoie de: un kilogram de făină, de aproximativ 700 ml apă călduță, de 10 grame de drojdie uscată, un pic de sare, mulți pun și zahăr, cam o linguriță, pentru a activa drojdia. Plus o lingură sau două de ulei, ca aluatul să fie mai fraged.

Ca mod de preparare procedăm astfel: dizolvăm zahărul și drojdia în 100 ml apă caldă, adăugăm două linguri de făină și dăm această compoziție la un loc cald, timp de 15 minute.

Apoi, în alt vas punem restul de făină, facem o gaură în mijloc și adăugăm maiaua activată, dar și sarea și uleiul, și restul de apă calduță. După ce aluatul e bine frământat, cu mâna sau cu robotul electric, îl lăsăm o oră la un loc cald, cu un prosop curat și uscat pus peste vas.

Veți vedea că își va dubla volumul. Apoi rupem în două aluatul, și punem, pe rând, câte o bucată, într-o tavă, unsă cu ulei sau cu margarină și tapetată cu hârtie de copt. Lăsați așa, timp de 30 de minute, ca să mai crească un pic aluatul, apoi băgați tava la cuptorul preîncălzit la 200 de grade. După 45 de minute ar trebui să fie gata”, a spus

