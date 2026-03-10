Tocăniță de ceapă, rețeta Maicii Maria de la Mănăstirea Brebu. Ideală pentru zilele de post

La Mănăstirea Brebu, din județul Caraș-Severin, sora Maria pregătește o tocăniță de ceapă simplă și foarte gustoasă. Este o mâncare făcută dintr-o legumă pe care o găsim în cămara tuturor românilor, ușor de preparat, sățioasă și potrivită pentru perioada de post. Merge de minune cu mămăliguță caldă, murături sau pâine de casă.

Tocăniță de ceapă, rețeta Maicii Maria de la Mănăstirea Brebu

Tocănița de ceapă este o mâncare simplă, cu ceapă călită lent, roșii și condimente (cimbru, dafin), oferind o aromă intensă și dulceagă. Rețeta Maicii Maria de la Mănăstirea Brebu este un real ajutor în Postul Mare, când sunt prea puține zile de delegare la pește.

Maica Maria a deschis ușile bucătăriei Mănăstirii Brebu și a împărtășit cu toată lumea rețeta sa de tocăniță de ceapă, pregătită din ingrediente simple și ieftine.

Ingrediente tocăniță de ceapă

Maica Maria folosește doar câteva ingrediente ce se află la îndemâna oricui, tocănița de ceapă pregătindu-se ușor și fiind extrem de gustoasă.

Iată de ce ai nevoie pentru a pregăti o tocăniță de ceapă de post:

1 kg ceapă

2 morcovi

100 ml ulei

1 linguriță sare

1/2 linguriță piper

1 linguriță pastă de ardei

100 ml bulion

1/2 linguriță făină amestecată cu apă

⁠pătrunjel

Mod de preparare rețetă de tocăniță de ceapă

Ceapa de taie fideluță, iar morcovii rondele. În timp ce într-o tigaie se pune puțin ulei la încins. Se pun morcovii în tigaie până prinde culoare. După ce s-a înmuiat puțin se adaugă o cană de apă și se acoperă cu capacul. Se lasă pe foc timp de 10 minute.

După acest timp se adaugă ceapa. Se amestecă bine și se mai lasă acoperită cu capacul pentru a se înmuia și ceapa. Se pun 2 lingurițe de sare și piper alb, precum și două lingurițe de pastă de ardei și puțin bulion.

Se amestecă totul și se adaugă o linguriță de făină. Se mai lasă pe foc timp de 5-10 minute, acoperită cu capacul. Din când în când se amestecă ceapa cu celelalte ingrediente.

După ce se stinge focul, se presară puțin pătrunjel verde tocat și se servește caldă, alături de mămăligă.

Sursă foto: Captură video

