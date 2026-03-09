Alimentele de post care accelerează procesul de îmbătrânire. Care sunt cele două produse care pot dăuna sănătății

Două alimente de post iubite de români pot grăbi îmbătrânirea prematură. Consumate des, ele pot influența negativ organismul. Află ce conțin și de ce să le consumi cu moderație!

Două alimente de post accelerează procesul de îmbătrânire

Postul este un prilej excelent pentru a adopta obiceiuri alimentare mai sănătoase, însă nu toate alimentele de post sunt benefice pentru organism. Unele produse populare, precum halvaua și brânzeturile vegetale, pot contribui subtil la accelerarea procesului de îmbătrânire.

Halvaua, desertul tradițional asociat cu perioadele de post, este apreciată pentru gustul său intens și compoziția aparent „naturală”. Fabricată din semințe de floarea-soarelui și zahăr, această combinație aparent inofensivă ascunde riscuri semnificative.

Conținutul ridicat de zahăr din halvaua poate declanșa un proces numit glicare, în care moleculele de zahăr se leagă de proteinele din organism, inclusiv de colagenul din piele.

„Colagenul devine mai rigid și mai puțin elastic, ceea ce determină apariția ridurilor adânci și îmbătrânirea prematură a pielii”, explică experții citați de CSID.

Inflamația provocată de Omega-6

Semințele de floarea-soarelui, baza halvalei, sunt bogate în acizi grași Omega-6. Deși acești acizi sunt esențiali în cantități moderate, procesarea termică și depozitarea pe termen lung îi pot transforma în compuși pro-inflamatori. Inflamația cronică la nivel celular contribuie la degradarea pielii și la accelerarea procesului de îmbătrânire.

Halvaua este extrem de densă caloric: o porție mică poate aduce câteva sute de calorii, dar aproape niciun nutrient esențial. Consumul frecvent poate favoriza acumularea de grăsime viscerală și suprasolicitarea ficatului, ceea ce afectează metabolismul.

Brânzeturile vegetale: Alternativele care nu sunt mereu sănătoase

În încercarea de a înlocui produsele lactate, multe persoane aleg brânzeturile vegetale, realizate din caju, ulei de cocos sau alte grăsimi vegetale. Deși sunt promovate ca fiind sănătoase, acestea sunt adesea extrem de procesate.

Pentru a imita textura și aroma brânzei tradiționale, brânzeturile vegetale conțin aditivi precum coloranți, potențiatori de aromă, stabilizatori și agenți de îngroșare.

„Un organism suprasolicitat de procesarea chimicalelor poate manifesta semne precum ten tern și lipsit de vitalitate”, avertizează specialiștii.

Multe brânzeturi vegetale sunt bogate în sare, utilizată pentru conservare și intensificarea gustului. Consumul ridicat de sare poate duce la retenție de apă, ceea ce se traduce printr-un aspect umflat al feței și deshidratare celulară. Pungi sub ochi și un ten obosit sunt doar câteva dintre efectele vizibile.

Uleiurile intens procesate, precum cele din cocos rafinat, sunt o bază frecventă pentru aceste produse. Ele pot amplifica stresul oxidativ, responsabil pentru îmbătrânirea celulară. Radicalii liberi destabilizează celulele, afectând sănătatea pielii și a organismului.

