Ce alimente se scumpesc în decembrie. Românii vor avea cel mai scump Crăciun din ultimii ani

Românii se confruntă cu scumpiri semnificative la produsele pentru masa de Crăciun. Prețurile au crescut deja cu 10% față de anul trecut, iar în decembrie urmează noi majorări la alimente.

Prețurile alimentelor cresc pentru masa de Crăciun

Sărbătorile de iarnă aduc o provocare financiară pentru românii care se pregătesc de masa de Crăciun. Prețurile produselor esențiale au crescut deja cu cel puțin 10% față de anul trecut, iar luna decembrie va aduce noi scumpiri.

Potrivit Știrile Kanal D, carnea, în special, va suferi majorări semnificative. Pieptul de pui se va scumpi cu 12%, în timp ce carnea de porc va înregistra o creștere de aproximativ 20%. Un kilogram de cotlet va costa cu aproape 10 lei mai mult, afectând considerabil bugetele familiilor.

Băuturile nu vor fi nici ele iertate de creșteri de preț. Vinul, sucurile, băuturile spirtoase și șampania se vor scumpi între 5% și 15%. O sticlă de vin de calitate medie va costa cu aproximativ 7 lei mai mult, impactând tradiția paharului de vin la masa de sărbători.

Cât va ajunge să coste coșul de cumpărături

De asemenea, legumele, ouăle și brânzeturile vor înregistra o creștere medie de aproximativ 6%. Comercianții estimează că prețul coșului de cumpărături de bază va crește în decembrie de la 250 de lei la 280 de lei.

Principalele motive pentru aceste majorări sunt creșterea prețurilor la carburanți și energie electrică, precum și cererea mai mare specifică perioadei de sărbători.

Cum vă puteți planifica bugetul pentru sărbători:

1. Faceți o listă detaliată cu produsele necesare.

2. Comparați prețurile între diferiți comercianți.

3. Căutați alternative mai economice pentru anumite produse.

4. Planificați meniul în avans pentru a evita cumpărăturile impulsive.

În condițiile în care majoritatea produselor esențiale vor avea prețuri mai ridicate față de anul trecut, românii trebuie să se pregătească pentru un buget mai mare la masa de Crăciun.

