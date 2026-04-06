Metrorex a decis creșterea tarifelor cu 40-50% de la 1 mai. Un abonament lunar va costa 140 de lei

Metrorex a decis în Consiliul de Administrație o creștere a tarifelor cu 40-50% de la 1 mai, în funcție de tipul de cartelă pe care îl alegi. Un abonament lunar va costa 140 de lei, în loc de 100 de lei cât costă acum. Mai mult, un abonament anual poate ajunge la 1300 de lei, cu 400 de lei mai mult față de cât costă în prezent.

Se scumpesc biletele la Metrorex

Consiliul de Administrație al Metrorex a propus majorarea prețurilor călătoriilor cu metroul, de la 1 mai. Decizia finală urmează să fie luată de Ministerul Transporturilor.

Prețul unei călătorii ar urma să crească de la 5 lei la 7 lei, iar un abonament valabil 24 de ore va costă 18 lei, cu 50% mai scump decât este acum.

Prețul unei călătorii cu metroul s-a scumpit ultima oară în ianuarie 2025, când o călătorie s-a scumpit de la 3 lei la 5 lei, iar abonamentul pe o lună s-a scumpit de la 80 de lei la 100 de lei.

Creșterile propuse de Metrorex

o călătorie: de la 5 lei la 7 lei

două călătorii: de la 10 lei la 14 lei

10 călătorii: de la 40 lei, la 55 lei

abonament pentru 24 ore: de la 12 lei la 18 lei

abonament pe 72 ore: de la 35 lei la 50 lei

abonament săptămânal: de la 45 lei la 60 lei

abonament lunar: de la 100 lei, la 140 lei

abonament pe 6 luni: de la 500 lei, la 700 lei

abonament anual: de la 900 lei, la 1300 lei

Sindicaliștii susțin că Metrorex are nevoie de sute de milioane de lei în plus anual.

„Metrorex vrea să crească prețul călătoriei cu metroul de la 5 la 7 lei. Această decizie extrem de controversată vine la doar un an după ce tariful a fost crescut brusc de la 3 la 5 lei. Vorbim despre o scumpire succesivă fără absolut niciun precedent pe piața transporturilor de călători din România. Toate aceste decizii se întâmplă sub privirile aparent pasive ale Ministerului Transporturilor”, a scris consultantul economic Adrian Negrescu.

Conform datelor bugetare oficiale din 2025, există o discrepanță foarte mare în gestionarea fondurilor, a menționat consultantul economic.

„Salariile și sporurile reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli curente. Mai exact, cheltuielile cu personalul au ajuns să reprezinte 37,95% din totalul bugetului. Asta înseamnă un efort financiar de aproximativ 1,05 miliarde de lei direcționat exclusiv către angajați”, a mai scris Negrescu.

