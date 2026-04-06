Metrorex a decis creșterea tarifelor cu 40-50% de la 1 mai. Un abonament lunar va costa 140 de lei

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Metrorex a decis în Consiliul de Administrație o creștere a tarifelor cu 40-50% de la 1 mai, în funcție de tipul de cartelă pe care îl alegi. Un abonament lunar va costa 140 de lei, în loc de 100 de lei cât costă acum. Mai mult, un abonament anual poate ajunge la 1300 de lei, cu 400 de lei mai mult față de cât costă în prezent.
„Metrorex vrea să crească prețul călătoriei cu metroul de la 5 la 7 lei. Această decizie extrem de controversată vine la doar un an după ce tariful a fost crescut brusc de la 3 la 5 lei. Vorbim despre o scumpire succesivă fără absolut niciun precedent pe piața transporturilor de călători din România. Toate aceste decizii se întâmplă sub privirile aparent pasive ale Ministerului Transporturilor”, a scris consultantul economic Adrian Negrescu.
Conform datelor bugetare oficiale din 2025, există o discrepanță foarte mare în gestionarea fondurilor, a menționat consultantul economic.
„Salariile și sporurile reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli curente. Mai exact, cheltuielile cu personalul au ajuns să reprezinte 37,95% din totalul bugetului. Asta înseamnă un efort financiar de aproximativ 1,05 miliarde de lei direcționat exclusiv către angajați”, a mai scris Negrescu.