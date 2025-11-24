  MENIU  
Amendă pentru comercianții care nu acceptă înlocuirea produselor cu probleme. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan

Amendă pentru comercianții care nu acceptă înlocuirea produselor cu probleme. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan

Amelia Matei
.

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care introduce amendarea comercianților care nu respectă obligația de a înlocui produsele achiziționate fizic sau online și pentru care cumpărătorul constată o neconformitate. Iată ce spune legea.

Comercianții care nu acceptă înlocuirea produselor defecte vor fi amendați

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care introduce amendarea comercianților pentru nerespectarea obligației de a înlocui produsele achiziționate fizic sau online, atunci când cumpărătorul sesizează o problemă. 

Amenzile sunt cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei.

„Am promulgat săptămâna aceasta legea care introduce amendarea comercianților cu sume cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei pentru nerespectarea obligației de a înlocui produsele achiziționate, fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziție”, a anunțat duminică președintele Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Conform președintelui, modificarea va asigura aplicarea corectă a drepturilor prevăzute în lege și va întări protecția consumatorilor.

Ce scrie în lege

Conform legii adoptate de plenul Camerei Deputaților pe 29 octombrie, refuzul vânzătorului de a înlocui un produs care este neconform intră la categoria contravențiilor și se sancționează cu amendă între 5.000 și 25.000 de lei.

Citește și: Discuții fără rezultat la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a avut discuții cu liderii coaliției și reprezentanții magistraților

Proiectul de lege prevede următoarele: „consumatorii beneficiază de înlocuirea bunurilor în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice”. Legea nu a dispus şi sancţiunile aplicabile pentru abaterile de la aceste prevederi, adică refuzul vânzătorului de a înlocui bunul neconform, în termenul stipulat de lege.

„Absenţa sancţiunii determină în practică multiple refuzuri nejustificate din partea comercianţilor, chiar dacă, în termenul de 30 de zile, consumatorul solicită înlocuirea bunurilor neconforme. Pentru a corecta omisiunea legiuitorului, propunem modificarea OUG 140/2021 şi includerea în categoria contravenţiilor sancţionate cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei a nerespectării acestor prevederi”, au explicat iniţiatorii proiectului, potrivit Agerpres.

