Nicușor Dan, reacție la suspendarea cerută de AUR: „Mi se pare total neserios”. Președintele răspunde cu o glumă

Președintele Nicușor Dan a catalogat drept neserioasă intenția AUR de a-l suspenda. El a respins acuzațiile privind încălcarea Constituției, precizând că referendumul în justiție nu aduce atingere legii.

Nicușor Dan, reacție la suspendarea cerută de AUR

Nicușor Dan a răspuns cu umor acuzațiilor și criticilor care vin din partea partidului AUR, care a cerut oficial, la finalul anului 2025, suspendarea sa din funcția de președinte. Pe lângă seriozitatea situației politice, Dan a reușit să aducă un strop de umor în discuție, întrerupând un reporter care îi spunea că este acuzat de „intruziuni” și răspunzând amuzat: „în Groenlanda”.

Motivul principal al cererii de suspendare este organizarea unui referendum adresat magistraților cu privire la rolul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

AUR susține că inițiativa ar încălca Constituția și ar fi o implicare directă în funcționarea sistemului judiciar. Nicușor Dan a dezmințit aceste acuzații, declarând că această consultare nu contravine legii fundamentale.

„Mi se pare total neserios. Putem să avem dezbateri pe multe lucruri, dar suspendarea mi se pare total neserioasă”, a spus președintele Nicușor Dan marți seară, la Paris, în contextul în care a fost întrebat despre propunerea Opoziției, potrivit Antena3 CNN.

Citește și: Românii, furioși după ce au văzut cât au de plătit pentru impozitele pe case și mașini. Sumele, mult mai mari față de anul trecut

Citește și: Pensii mai mari cu 3,6% din ianuarie 2026. Cine intră pe lista beneficiarilor

Președintele, despre referendumul propus

Președintele a explicat și de ce consideră că referendumul propus este perfect legal.

„Nu cred că se încalcă în niciun fel Constituţia României. În momentul în care o mie de oameni din sistemul de judecată spun că este afectată chiar independenţa magistratului, preşedintele întreabă: ”E aşa sau nu e aşa?” Mi se pare total neserios subiectul”, a subliniat el.

Citește și: Ce impozit plătește Ilie Bolojan pentru apartamentul din Oradea și casa de la țară. I-a crescut impozitul cu 100%

Citește și: Procesul de hărțuire în care Brigitte Macron a fost acuzată că este bărbat s-a încheiat. Zece persoane au fost condamnate

În ciuda acuzațiilor, Nicușor Dan este hotărât să continue cu planurile sale. Acesta a anunțat că luna aceasta se va întâlni cu aproximativ 30 de magistrați care și-au exprimat dorința de a discuta cu el.

În plus, a menționat că va participa la o ședință a CSM, pentru care așteaptă confirmarea datei. De asemenea, președintele a reiterat că referendumul va avea loc în ianuarie 2026, cu întrebarea: ”CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?” Dacă răspunsul majoritar va fi că nu reprezintă interesul public, președintele a declarat că „CSM va pleca de urgență”.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News