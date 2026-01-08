Românii, furioși după ce au văzut cât au de plătit pentru impozitele pe case și mașini. Sumele, mult mai mari față de anul trecut

Românii se revoltă pe rețelele sociale după ce impozitele pe case și mașini au crescut alarmant în 2026. De la valori duble pentru locuințe la taxe uriașe pentru mașinile hibride, deciziile autorităților stârnesc controverse.

Val de nemulțumiri, după creșterea taxelor și impozitelor

Românii resimt din plin creșterea impozitelor pe locuințe și mașini în 2026. Noul an a debutat cu numeroase nemulțumiri exprimate pe rețelele sociale, iar platforma Ghiseul.ro a fost asaltată de utilizatori, ceea ce a dus la blocarea sa temporară.

Odată ce sistemul a redevenit funcțional, mulți contribuabili au descoperit majorări neașteptate la nivelul taxelor datorate, ceea ce a declanșat un val de indignare.

Creșteri șocante ale impozitelor auto

Începând cu acest an, mașinile cu motoare mari și cele hibride sau electrice sunt afectate de modificări semnificative ale regimului de impozitare.

Profesorul de economie Bogdan Glăvan a catalogat situația ca fiind un caz de „terorism fiscal”, susținând că unele impozite auto din România depășesc chiar și taxele percepute în Germania, o țară cu un standard de viață mult mai ridicat.

„Statul român impune taxe pe proprietate în termeni nominali (!) mai mari decât Germania și doar un retardat poate să aprecieze”, a scris acesta pe Facebook.

Exemplele prezentate de profesor accentuează discrepanțele. Spre exemplu, pentru un BMW 530d din 2018, cu motor de 3000 cmc, impozitul în România este de 444 euro, față de 379 euro în Germania. Chiar și în cazul unor modele hibride, precum Toyota RAV4 PHEV din 2025, impozitul românesc ajunge la 135 euro, comparativ cu doar 44 euro în Germania. Glăvan a subliniat că aceste mașini sunt de clasă medie și că se face o discriminare între mărci similare, cum ar fi între modelele Renault și Toyota.

Avocatul Sebastian Bodu a adus în discuție o creștere de 2443% a impozitului pentru un autoturism hibrid de doar doi ani vechime.

„Cum să crești o taxă cu 1500%?” s-a întrebat acesta pe rețelele sociale.

Gabriel Biriș, un alt avocat, a explicat că eliminarea reducerii de 95% pentru mașinile eco este motivul principal al scumpirii explozive.

Locuințe: taxe mai mari, frustrări pe măsură

Pe lângă vehicule, și locuințele sunt vizate de majorări substanțiale. Deși Guvernul a anunțat o creștere medie de 80%, mulți au fost șocați să constate dublări sau chiar triplări ale impozitelor. Un utilizator al grupului „Cetățean Sector 3” a dezvăluit că impozitul său pentru un apartament de 45,84 mp a crescut de la 183 lei în 2025 la 430 lei în 2026.

Potrivit Libertatea, această majorare este justificată de autorități prin actualizarea valorii impozabile a clădirilor de la 1.492 lei/mp la 2.677 lei/mp și prin creșterea procentului de taxare.

Totuși, profesorul Cristian Păun a subliniat un paradox: în alte țări europene, taxele pentru locuințele de domiciliu sunt adesea simbolice sau inexistentă, dar considerabil mai mari pentru locuințele secundare sau de vacanță. În România, acest echilibru lipsește.

„Păcăleala” eco și alte nemulțumiri

Deținătorii de mașini ecologice se simt trădați. După ce au investit în vehicule mai scumpe, în speranța unor beneficii fiscale și a unui impact redus asupra mediului, aceștia se confruntă acum cu taxe mai mari.

Profesorul Cristian Păun a relatat că impozitul pentru mașina sa hibridă a crescut de la 64 de lei la 767 de lei. Acesta a subliniat că, pe lângă impozite, se adaugă costurile pentru parcare și asigurările RCA, care pot ajunge la 1.500 de lei anual.

Creșterile nu s-au limitat doar la sume fixe. Mulți contribuabili au raportat situații în care, după ce și-au plătit impozitele, au primit recalculări și li s-au cerut sume suplimentare.

Un internaut a povestit cum suma datorată s-a modificat de la 493 lei dimineața, la 571 lei seara.

„Vă înțeleg că aveți nevoie de bani și ne jupuiți pe noi, dar putem ști măcar cât să plătim?”, a întrebat acesta.

România, în urma Europei la încasările din impozite

Chiar dacă majorările recente au stârnit furie, România rămâne una dintre țările cu cele mai mici impozite pe proprietate din Uniunea Europeană.

Potrivit datelor, românii plătesc în medie 93 de euro anual, mult mai puțin decât media europeană de 710 euro. În Franța, spre exemplu, taxa pe locuințe poate ajunge la mii de euro anual.

Totuși, ponderea acestor impozite în PIB-ul României este de doar 0,5%, comparativ cu media europeană de 1,9%. În Polonia, acest procent este de 1,4%, iar în Ungaria de 0,8%.

Sursă foto: Shutterstock

