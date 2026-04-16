Românii cu datorii de peste 1.200 de lei ajung pe „lista rușinii”. Guvernul anunță noi reguli 

Românii care au obligații fiscale restante de cel puțin 1.200 de lei, calculate pe doi ani, vor ajungea pe „lista rușinii”, anunță purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu. Iată despre ce regulă este vorba.

Cum ajungi pe lista rușinii, dacă ai datorii la stat

Persoanele fizice care au datorii de cel puțin 1.200 de lei, calculate pe doi ani vor ajunge pe lista rușinii. În cazul persoanelor juridice, valoarea este de cel puțin 5.000 de lei.

Valorile au fost stabilite printr-o hotărâre de guvern care a stabilit valoarea minimă a obligațiilor fiscale restante pentru care organele fiscale locale publică lista debitorilor, adică „lista rușinii”.

Citește și: Ilie Bolojan a explicat de ce Guvernul a intervenit pentru ieftinirea motorinei și nu și a benzinei

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a explicat de ce a fost stabilit pragul de 1.200 de lei.

„De ce 1.200 de lei? A fost luată valoarea standard pentru o suprafaţă utilă de 50 de metri pătraţi, o valoare impozabilă de 677 de lei pe metrul pătrat, un apartament dintr-o zonă mai mărginaşă a capitalei, şi un autoturism cu o capacitate cilindrică de 1.600 de cm cubi”, a declarat Ioana Dogioiu, într-o conferință de presă.

„Valoarea de impozit calculată pentru cele două este de 609 lei anual, deci e vorba de obligaţii restante pentru doi ani de zile, în momentul acela este eligibil (cineva) pentru publicarea pe lista ruşinii”, a precizat Dogioiu.

Propunerea a venit de la Ministerul Dezvoltării

Ministerul Dezvoltării, condus de Cseke Attila, a venit cu propunerea care urmărește transparentizarea și creșterea conformării voluntare a cetățenilor privind datoriile.

Citește și: Creșteri pe piața gazelor naturale, de la 1 aprilie. Cât vor plăti românii, după ce Guvernul a decis eliminarea măsurilor de sprijin

„Urmărim transparentizarea şi creşterea conformării voluntare a acestora la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetelor locale”, a declarat ministrul Dezvoltării, citat de News.ro.

Ministerul Dezvoltării precizează că pentru stabilirea pragului propus, s-au luat în vedere obligațiile fiscale locale datorate în mod curent de contribuabili persoane fizice și juridice.

„Nivelul propus reflectă o restanţă fiscală relevantă din perspectiva administrării creanţelor fiscale locale şi asigură respectarea principiului proporţionalităţii în raport cu măsura publicării datelor contribuabililor. Astfel, valoarea minimă a obligaţiilor fiscale restante se stabileşte la nivelul de 1.200 de lei pentru debitorii persoane fizice şi 5.000 de lei pentru debitorii persoane juridice”, a precizat Cseke Attila, citat de News.ro.

Lista se publică trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare și conține datoriile restante la sfârșitul trimestrului.

