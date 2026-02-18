Creșteri pe piața gazelor naturale, de la 1 aprilie. Cât vor plăti românii, după ce Guvernul a decis eliminarea măsurilor de sprijin

România se pregătește pentru schimbări semnificative pe piața gazelor naturale după 1 aprilie 2026, când măsurile de sprijin vor fi eliminate treptat, iar consumatorii vor resimți efectele unor prețuri mai mari. Noile reglementări propuse în Ordonanța de Urgență (OUG) vor contura un peisaj energetic diferit, dar cu perspective promițătoare pe termen lung.

Facturi mai mari pentru gaze

Datele publicate pe comparatorul ANRE indică deja o majorare a prețurilor oferite de furnizorii de gaze naturale pentru livrările după aprilie 2026. Acestea pot crește cu până la 20% față de plafonul actual, iar marii furnizori, care domină piața casnică, prevăd scumpiri de cel puțin 8%. Aceasta este o veste îngrijorătoare pentru gospodăriile care deja se confruntă cu bugete strânse.

Începând cu 1 aprilie 2026, măsurile temporare de sprijin adoptate din noiembrie 2021 vor fi eliminate treptat. Guvernul a justificat această decizie prin necesitatea de a preveni sărăcia energetică și de a asigura competitivitatea economică.

„Pentru a nu agrava nivelul de sărăcie energetică la nivel național și pentru a păstra competitivitatea economică a operatorilor economici, la nivelul Guvernului s-a luat decizia de eliminare treptată a aplicării măsurilor temporare de sprijin din domeniul gazelor naturale”, se arată în documentul oficial preluat de Libertatea.

Ce prevede noua Ordonanță de Urgență

Proiectul de OUG pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027 introduce un model tarifar complex. Facturile consumatorilor casnici vor include costurile de achiziție și furnizare, tarifele reglementate de ANRE, TVA și accize. Totodată, producătorii de gaze naturale vor fi obligați să livreze consumului casnic la un preț plafonat de 110 lei/MWh. Acest plafon este menit să atenueze impactul scumpirilor asupra românilor.

Eliminarea plafonării generale a prețurilor va aduce beneficii bugetare substanțiale, contribuind la reducerea deficitului excesiv și la consolidarea fiscal-bugetară, conform informațiilor furnizate în document.

Ministerul Energiei, despre proiectul Neptun Deep

Anul 2027 vine cu vești bune: România va începe exploatarea resurselor din perimetrul Neptun Deep. Această dezvoltare ar putea aproape dubla producția internă de gaze naturale și ar crește lichiditatea pieței angro.

Ministerul Energiei a subliniat importanța acestui proiect: „De menționat este și faptul că în anul 2027, concomitent cu expirarea perioadei de aplicare a prezentului act normativ, România va începe exploatarea resurselor de gaz din perimetrul Neptun Deep”.

Contextul geopolitic actual, marcat de conflictul din Ucraina și întreruperea livrărilor de gaze din Rusia, a influențat creșterea prețurilor la nivel internațional.

Nota de fundamentare a OUG subliniază această realitate: „Toate aceste elemente au avut impact asupra prețurilor gazelor naturale la nivel internațional, care manifestă în acest moment o tendință stabilă, dar care poziționează prețurile finale publicate de principalii furnizori de gaze naturale pentru consumatorii casnici peste prețul plafonat prin OUG 6/2025”.

Consum sporit de gaze în această iarnă

Iarna 2026 a adus temperaturi record în sudul României, inclusiv în București, ceea ce a dus la un consum sporit de gaze naturale.

În ciuda eforturilor de gestionare a stocurilor, depozitele europene au suferit o scădere de 13% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Acest context va necesita un efort suplimentar pentru refacerea rezervelor înainte de iarna 2026-2027.

