Ilie Bolojan spune când se vor vedea efectele corecțiilor bugetare. Premierul, despre porecla „Ilie Sărăcie” primită: „Cel mai simplu este să pui etichete și să critici”

România plătește peste 10 miliarde de euro anual doar pe dobânzi, avertizează premierul Ilie Bolojan. El promite că măsurile de austeritate vor stimula economia, cu primele efecte vizibile începând cu vara lui 2026. În același timp, primul ministru a vorbit și despre porecla „Ilie Sărăcie” pe care a primit-o după adoptarea măsurilor de austeritate.

Ilie Bolojan, despre drumul spre stabilitatea economică

Premierul Ilie Bolojan transmite un mesaj de responsabilitate economică, subliniind că România trebuie să își ajusteze cheltuielile pentru a construi un viitor mai prosper.

„Am cheltuit mai mult decât ne permiteam” este realitatea dureroasă pe care o enunță, subliniind că măsurile de austeritate nu sunt opționale, ci necesare.

Într-un interviu acordat televiziunii naționale, Ilie Bolojan a vorbit deschis despre provocările financiare ale țării, explicând că reducerea deficitului și consolidarea economiei sunt priorități esențiale. România plătește dobânzi anuale ce depășesc 10 miliarde de euro, o povară ce nu poate fi eliminată fără măsuri ferme.

„Nu există soluții pentru acest lucru decât dacă ne reducem cheltuielile, ne creștem veniturile și creăm condiții pentru o economie mai puternică”, a precizat prim-ministrul la TVR 1.

Citește și: Ilie Bolojan, atacat de Marcel Ciolacu: „Actualul prim-ministru face acest joc de imagine”

Citește și: Nicușor Dan spune că SUA au trecut peste decizia anulării alegerilor din 2024: „Au existat dubii, neîncredere”

Investiții și creștere economică și inflația în scădere

Măsurile adoptate de Guvern includ pachete de corecție bugetară, dar premierul este optimist că efectele pozitive vor fi vizibile începând cu a doua jumătate a anului.

„Trebuie să impulsionăm creșterea economică prin investiții și absorbția fondurilor europene”, a declarat Ilie Bolojan, adăugând că sectorul construcțiilor va beneficia de finanțări semnificative.

Un alt obiectiv este reducerea inflației la aproximativ 4% până la finalul anului.

„Inflația ar trebui să scadă treptat. Spre sfârșitul anului, vom observa o reașezare a consumului pe baze reale, nu pe împrumuturi”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan propune o schimbare de perspectivă: stimularea economiei prin producție, nu prin consum.

„În acești ani, economia s-a bazat pe consum, cea mai primitivă formă de stimulare. Capacitatea de a cheltui va fi bazată pe ceea ce producem”, a subliniat el.

Citește și: Nicușor Dan, pus la zid pentru felul în care s-a prezentat la summitul din Belgia. „Cu părul ciufulit! Nu mai umblați cu pete, plin de scame! Încălțămintea e roasă!” Imaginea care a stârnit reacții aprinse

Citește și: Ce spune Cristian Tudor Popescu despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump: „România la clasa a doua”

Ilie Bolojan, despre porecla „Ilie Sărăcie”

Criticat pentru măsurile dure, poreclit „Ilie Sărăcie” sau „Ilie Taie-Tot”, premierul rămâne ferm: „Cel mai simplu este să pui etichete și să critici. Cei care fac asta nu au avut curajul să își asume această răspundere. Eu mi-am asumat-o”.

Ilie Bolojan consideră că succesul guvernării depinde de capacitatea echipei de a respecta programul de guvernare.

„Cetățenii vor aprecia la final activitatea noastră, dacă România va fi într-o situație mai bună”, a subliniat premierul.

Prim-ministrul respinge ideea unei strategii de imagine mai bune, accentuând importanța rezultatelor concrete: „Nu comunicarea e problema; munca, seriozitatea și rezultatele contează”.

Sursă foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News