Ilie Bolojan spune când se vor vedea efectele corecțiilor bugetare. Premierul, despre porecla „Ilie Sărăcie” primită: „Cel mai simplu este să pui etichete și să critici”

România plătește peste 10 miliarde de euro anual doar pe dobânzi, avertizează premierul Ilie Bolojan. El promite că măsurile de austeritate vor stimula economia, cu primele efecte vizibile începând cu vara lui 2026. În același timp, primul ministru a vorbit și despre porecla „Ilie Sărăcie” pe care a primit-o după adoptarea măsurilor de austeritate.
Ilie Bolojan, despre drumul spre stabilitatea economică
Premierul Ilie Bolojan transmite un mesaj de responsabilitate economică, subliniind că România trebuie să își ajusteze cheltuielile pentru a construi un viitor mai prosper.
„Am cheltuit mai mult decât ne permiteam” este realitatea dureroasă pe care o enunță, subliniind că măsurile de austeritate nu sunt opționale, ci necesare.
Într-un interviu acordat televiziunii naționale, Ilie Bolojan a vorbit deschis despre provocările financiare ale țării, explicând că reducerea deficitului și consolidarea economiei sunt priorități esențiale. România plătește dobânzi anuale ce depășesc 10 miliarde de euro, o povară ce nu poate fi eliminată fără măsuri ferme.
Criticat pentru măsurile dure, poreclit „Ilie Sărăcie” sau „Ilie Taie-Tot”, premierul rămâne ferm: „Cel mai simplu este să pui etichete și să critici. Cei care fac asta nu au avut curajul să își asume această răspundere. Eu mi-am asumat-o”.
Ilie Bolojan consideră că succesul guvernării depinde de capacitatea echipei de a respecta programul de guvernare.
„Cetățenii vor aprecia la final activitatea noastră, dacă România va fi într-o situație mai bună”, a subliniat premierul.
Prim-ministrul respinge ideea unei strategii de imagine mai bune, accentuând importanța rezultatelor concrete: „Nu comunicarea e problema; munca, seriozitatea și rezultatele contează”.
Sursă foto: Hepta
