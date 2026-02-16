Ilie Bolojan, atacat de Marcel Ciolacu: „Actualul prim-ministru face acest joc de imagine”

Marcel Ciolacu a criticat, duminică, abordarea premierului Ilie Bolojan privind reforma administrației. Fostul prim-ministru atrage atenția asupra riscurilor economice și cere măsuri concrete pentru redresare.

Marcel Ciolacu critică jocul de imagine al premierului Ilie Bolojan

Marcel Ciolacu, fost premier al României, lansează critici dure la adresa prim-ministrului Ilie Bolojan, acuzându-l de un „joc de imagine” prelungit, fără rezultate concrete pentru cetățeni. Într-un interviu pentru Antena 3, liderul PSD a discutat despre reforma administrației și provocările economice ale României, subliniind rolul coaliției în găsirea soluțiilor.

De asemenea, Ciolacu a atras atenția asupra riscului unei decizii unilaterale a guvernului privind reforma, printr-o ordonanță de urgență, fără acordul coaliției.

„Presupun că se dorește a intra în guvern cu o ordonanță în ceea ce privește reforma administrativă. Urmând ca ea, pe urmă, să fie modificată în Parlament. E cea mai greșită direcție pe care poate să o ia în acest moment primul ministru. Eu cred că trebuie să întoarcă la masa negocierilor și discuțiilor și să începem să livrăm ceva coerent populației”, a mai spus fostul premier.

Măsurile propuse de PSD, excluse din planul de relansare economică

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, declarase anterior că planul de relansare economică al guvernului nu include măsuri propuse de PSD, motiv pentru care miniștrii PSD refuză să semneze reforma.

Marcel Ciolacu a reconfirmat poziția partidului, explicând că deciziile trebuie luate în cadrul coaliției.

„Reforma în administrație intră la pachet prin asumare în Parlament, odată cu punctele de relansare propuse de către Partidul Social-Democrat și discutate în coaliție. Ori suntem parteneri și ne ținem ceea ce promitem în coaliție și de fapt nu neapărat ce promitem, ce decidem în coaliție. E normal că atunci miniștrii PSD să nu semneze”, a mai spus fostul prim-ministru.

Liderul PSD a criticat și lipsa de acțiuni eficiente pentru economia națională, în contextul recesiunii prin care trece România, cu o scădere de 1,9% a PIB-ului în 2025.

Marcel Ciolacu cere măsuri concrete

Marcel Ciolacu a cerut Guvernului să își asume măsuri concrete pentru stimularea economiei și să pună capăt jocurilor politice.

„Mai ales că ne-am trezit într-o recesiune, într-o recesiune cum a mai fost în 12 state europene, pe urmă făcând anumite corecții, cum e normal, fiscale. Ne-am trezit cu o scădere de 1,9%. De fapt, aruncăm în cârca PSD-ului. Dom»le, că uite cine se opune reformei. Reformă înseamnă mult mai mult decât o concediere colectivă. Și atunci, e un joc de imagine. De prea mult timp, actualul prim-ministru face acest joc de imagine și mută în continuu anumite subiecte importante. Ne aflăm în recesiune. Guvernul are obligația să vină cu stimul pentru economie”, a completat fostul lider al PSD.

Marcel Ciolacu a făcut apel la responsabilitate și colaborare în cadrul coaliției, subliniind că cetățenii au nevoie de soluții reale, nu de promisiuni goale.

