Nicușor Dan, după ce George Simion a fost acuzat că a influențat eliminarea României din Visa Waiver: „Asta e relevant pentru credibilitatea pe care oamenii ăştia o au pe plan internaţional”

George Simion, liderul AUR, ar fi făcut lobby pentru excluderea României din Visa Waiver, potrivit afaceristului Dragoș Sprînceană. Întrebat despre acest subiect, președintele Nicușor Dan a spus că nu are informații suplimentare, dar și-a spus părerea despre „influența” liderului AUR în SUA.

Nicușor Dan, despre implicarea lui George Simion în eliminarea României din Visa Waiver

Nicuşor Dan a adus în prim-plan o temă sensibilă pentru România: eliminarea din programul Visa Waiver. Într-un răspuns oferit joi seară, acesta a declarat că nu deține informații suplimentare despre presupusa implicare a lui George Simion, liderul partidului AUR, în această decizie controversată luată de administrația americană.

„Nu am mai multe informaţii decât aveţi dumneavoastră special pe chestiunea asta, însă ce este relevant, în opinia mea, este că acelaşi om politic român a mulţumit, în urmă cu 8-9 luni, Statelor Unite că ne-au scos din acest program”, a spus președintele, citat de Libertatea.

Această afirmație ridică întrebări despre poziția internațională a României și despre rolul liderilor politici în consolidarea imaginii țării pe plan global.

Nicușor Dan a mai adăugat că Simion, însoțit de o delegație numeroasă, nu a fost primit de oficialii americani.

„Asta e relevant pentru credibilitatea pe care oamenii ăştia o au pe plan internaţional”, a punctat șeful statului.

Într-un context complicat, afaceristul Dragoș Sprînceană, care pretinde că are legături apropiate cu fostul președinte american Donald Trump, a susținut, în data de 6 februarie 2026, că George Simion ar fi făcut lobby pentru eliminarea României din programul Visa Waiver. Această mișcare ar fi avut loc în primăvara lui 2025, în timp ce administrația Biden acordase deja undă verde pentru ridicarea vizelor de SUA.

Președintele, despre numirea șefilor la serviciile de informații

Nicuşor Dan, cunoscut pentru abordarea sa pragmatică, a mai discutat și despre numirea şefilor serviciilor de informaţii, un subiect delicat și plin de implicații politice.

Președintele a explicat că aceste discuții sunt adesea suspendate în mod deliberat atunci când agenda publică este dominată de alte subiecte sau tensiuni politice.

„În mod deliberat aceste discuţii se suspendă când sunt alte discuţii şi tensiuni în spaţiul public, în zona politică. Acum, haideţi să se termine concursul pentru procurori, bugetul şi să o să revenim la ele”, a declarat Nicuşor Dan.

Cu o abordare precaută, a refuzat să ofere un termen exact pentru finalizarea acestui proces, invocând posibilele acuzaţii de nesiguranţă în respectarea angajamentelor.

„Este vorba despre o analiză de oportunitate”, a concluzionat președintele.

