Alocație universală pentru familiile cu copii: 100.000 de români din Spania ar putea primi 200 de euro lunar

Spania se pregătește pentru una dintre cele mai ample reforme sociale din ultimii ani: introducerea unei alocații universale de 200 de euro pe lună pentru fiecare copil sub 18 ani. Măsura, care ar urma să combată sărăcia infantilă și să sprijine familiile, a fost inclusă în Strategia pentru Dezvoltare Durabilă aprobată de Guvern, însă are nevoie de votul Parlamentului pentru a deveni realitate.

Dacă va fi adoptată, aproximativ 100.000 de copii români cu rezidență legală în Spania ar putea beneficia de acest sprijin.

Un plan ambițios pentru reducerea sărăciei infantile

Strategia pentru Dezvoltare Durabilă, elaborată de Ministerul Drepturilor Sociale, include peste 100 de obiective sociale, printre care și introducerea acestei alocații universale. Ministrul Pablo Bustinduy a explicat că scopul principal este reducerea sărăciei severe în rândul copiilor, un fenomen care rămâne la un nivel ridicat conform ultimelor sondaje privind condițiile de trai, notează Libertatea. Oficialul a subliniat că alocația universală este un instrument esențial pentru atingerea acestui obiectiv și că măsura este deja aplicată în 17 state din Uniunea Europeană.

Cum ar urma să funcționeze noua alocație

Propunerea prevede acordarea unei sume de 200 de euro lunar pentru fiecare copil sub 18 ani aflat în întreținerea unei familii cu rezidență legală în Spania. Măsura ar fi universală, ceea ce înseamnă că nu ar depinde de nivelul veniturilor, spre deosebire de ajutoarele actuale. În total, aproximativ nouă milioane de copii ar putea beneficia de acest sprijin financiar. Pentru familiile românești stabilite în Spania, impactul ar fi semnificativ: în jur de 100.000 de copii români ar putea primi lunar suma propusă, potrivit estimărilor citate de presa spaniolă și Digi24.

Situația actuală a ajutoarelor pentru copii în Spania

În prezent, principalul sprijin destinat combaterii sărăciei infantile este completarea pentru copii (CAPI), un ajutor care suplimentează Venitul Minim de Inserție. Sumele variază în funcție de vârsta copilului: 115 euro pentru cei sub trei ani, 80,5 euro pentru copiii între trei și șase ani și 57,5 euro pentru cei între șase și optsprezece ani. Accesul la acest sprijin este însă condiționat de nivelul veniturilor familiei, ceea ce limitează numărul beneficiarilor. Prin comparație, alocația universală propusă ar elimina criteriile de venit și ar asigura un sprijin egal pentru toate familiile.

Ce urmează pentru această măsură

Deși Guvernul a aprobat strategia care include alocația universală, implementarea depinde de votul Parlamentului și de negocierile privind viitorul buget general al statului. Dacă va fi adoptată, măsura ar reprezenta una dintre cele mai importante investiții sociale ale Spaniei din ultimii ani, cu un impact direct asupra calității vieții copiilor și familiilor.

