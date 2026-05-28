Tradiții și interdicții de Rusalii 2026: Greșeala uriașă care îți poate aduce ghinion tot anul. Ce este total interzis în a doua zi de sărbătoare

Creștinii ortodocși se pregătesc pentru una dintre cele mai mari și mai încărcate de mister sărbători ale anului. Rusaliile, cunoscute în termeni teologici drept Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea, sunt celebrate în acest an pe 31 mai și 1 iunie.

Dincolo de semnificația religioasă profundă, care marchează nașterea Bisericii creștine prin coborârea Duhului Sfânt asupra ucenicilor lui Iisus Hristos, sărbătoarea aduce la un loc o multitudine de mituri precreștine, dominate de prezența Ielelor, spirite considerate extrem de răzbunătoare.

Tradiția populară spune că această perioadă este una de o intensitate spirituală maximă, în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută devine foarte fragilă. Pentru a fi feriți de necazuri și boli, românii din toate colțurile țării respectă cu sfințenie o serie de ritualuri vechi de secole, transmise din generație în generație.

Obiceiuri și tradiții de Rusalii

Duminica Rusaliilor este marcată de ritualuri complexe de protecție a casei și a comunității. Unul dintre cele mai răspândite obiceiuri este aducerea la biserică a ramurilor verzi de tei și de nuc, care sunt sfințite în timpul slujbei. Oamenii le iau apoi acasă și le agață la uși, la ferestre sau la icoane, crezând că aceste frunze au puterea de a alunga duhurile rele, dar și de a proteja gospodăriile și ogoarele de grindină, furtuni sau alte intemperii ale verii.

În egală măsură, plantele aromatice precum pelinul și leușteanul joacă un rol crucial în această zi. Sătenii poartă adesea aceste ierburi la brâu sau le pun sub pernă pentru a se apăra de influența magică a Ielelor, făpturi supranaturale care, conform mitologiei, dansează în văzduh și îi pedepsesc pe cei care le surprind.

Tot în această perioadă, în sudul țării, comunitățile sunt animate de dansul călușarilor, un străvechi dans ritualic de vindecare, menit să îi scape pe oameni de blesteme și de bolile provocate de aceste spirite nocturne. O altă tradiție importantă arată că abia din Duminica Rusaliilor este permis culesul plantelor de leac, considerându-se că până la această dată ele au fost atinse și contaminate de forțele nevăzute.

Ce este bine să faci în a doua zi de Rusalii

Lunea de după Pogorârea Sfântului Duh, trecută în calendarul ortodox ca sărbătoarea Sfintei Treimi sau Lunea Sfântului Duh, continuă seria practicilor menite să asigure armonia și protecția. În această zi este recomandat ca ramurile de nuc sfințite cu o zi înainte să rămână la porți pentru a păzi întreaga gospodărie de rele pe parcursul lunilor următoare.

În anumite zone rurale ale României se mai păstrează un obicei de o rară frumusețe, în cadrul căruia femeile se așază la răspântiile drumurilor, având la ele ștergare și vase mari pline cu apă în care au pus frunze de nuc. Ele spală picioarele trecătorilor într-un gest de smerenie și curățare spirituală. De asemenea, a doua zi de Rusalii este un moment propice pentru a împărți pomeni și ofrande rituale celor sărmani, gest considerat o dovadă de generozitate care atrage binecuvântarea asupra întregii familii.

Ce nu este bine să faci în a doua zi de Rusalii

Restricțiile pentru a doua zi de Rusalii sunt la fel de severe ca în prima zi, iar încălcarea lor este asociată în credința populară cu pedepse aspre. Cea mai cunoscută interdicție se referă la munca fizică, fiind complet interzis să se spele rufe, să se coasă, să se țeasă sau să se facă treburi grele în gospodărie și la câmp. Bătrânii avertizează că cei care muncesc riscă să fie luați din Rusalii, o expresie populară ce descrie paralizia, bolile mintale sau durerile subite și inexplicabile.

De asemenea, în această zi nimănui nu îi este permis să meargă la scaldă în râuri sau lacuri, existând un pericol major de înec atribuit spiritelor apelor.

Oamenii sunt sfătuiți să nu călătorească departe de casă, să nu meargă singuri pe câmpuri sau în păduri și să nu doarmă sub cerul liber, deoarece aceste locuri izolate sunt considerate teritoriul de joacă al Ielelor.

O atenție deosebită se acordă și vaselor cu apă din gospodărie, care trebuie lăsate neapărat acoperite peste noapte, existând superstiția că spiritele beau apă din ele și îi pocesc pe cei care vor consuma ulterior din acele recipiente.

Nu în ultimul rând, certurile, înjurăturile și vorbele urâte sunt total interzise, deoarece conflictele din această zi atrag ghinionul și tulburările în familie pentru tot restul anului.

