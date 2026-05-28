  MENIU  
Home > Știri > Tradiții și interdicții de Rusalii 2026: Greșeala uriașă care îți poate aduce ghinion tot anul. Ce este total interzis în a doua zi de sărbătoare

Tradiții și interdicții de Rusalii 2026: Greșeala uriașă care îți poate aduce ghinion tot anul. Ce este total interzis în a doua zi de sărbătoare

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Creștinii ortodocși se pregătesc pentru una dintre cele mai mari și mai încărcate de mister sărbători ale anului. Rusaliile, cunoscute în termeni teologici drept Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea, sunt celebrate în acest an pe 31 mai și 1 iunie.

Dincolo de semnificația religioasă profundă, care marchează nașterea Bisericii creștine prin coborârea Duhului Sfânt asupra ucenicilor lui Iisus Hristos, sărbătoarea aduce la un loc o multitudine de mituri precreștine, dominate de prezența Ielelor, spirite considerate extrem de răzbunătoare.

Tradiția populară spune că această perioadă este una de o intensitate spirituală maximă, în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută devine foarte fragilă. Pentru a fi feriți de necazuri și boli, românii din toate colțurile țării respectă cu sfințenie o serie de ritualuri vechi de secole, transmise din generație în generație.

Obiceiuri și tradiții de Rusalii

Duminica Rusaliilor este marcată de ritualuri complexe de protecție a casei și a comunității. Unul dintre cele mai răspândite obiceiuri este aducerea la biserică a ramurilor verzi de tei și de nuc, care sunt sfințite în timpul slujbei. Oamenii le iau apoi acasă și le agață la uși, la ferestre sau la icoane, crezând că aceste frunze au puterea de a alunga duhurile rele, dar și de a proteja gospodăriile și ogoarele de grindină, furtuni sau alte intemperii ale verii.

Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
Recomandarea zilei

În egală măsură, plantele aromatice precum pelinul și leușteanul joacă un rol crucial în această zi. Sătenii poartă adesea aceste ierburi la brâu sau le pun sub pernă pentru a se apăra de influența magică a Ielelor, făpturi supranaturale care, conform mitologiei, dansează în văzduh și îi pedepsesc pe cei care le surprind.

Tot în această perioadă, în sudul țării, comunitățile sunt animate de dansul călușarilor, un străvechi dans ritualic de vindecare, menit să îi scape pe oameni de blesteme și de bolile provocate de aceste spirite nocturne. O altă tradiție importantă arată că abia din Duminica Rusaliilor este permis culesul plantelor de leac, considerându-se că până la această dată ele au fost atinse și contaminate de forțele nevăzute.

Cine este, de fapt, Livia, soția lui Dragoș Pîslaru. Detalii neștiute despre femeia care „îl întreține” pe ministru. „Câștigă de trei ori mai mult”
Cine este, de fapt, Livia, soția lui Dragoș Pîslaru. Detalii neștiute despre femeia care „îl întreține” pe ministru. „Câștigă de trei ori mai mult”
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Modificare majoră la noua lege a salarizării. Dragoș Pîslaru cere plafonarea veniturilor abia majorate: „Înghețare sau eșalonare până în 2031”

Citeşte şi: Un post de televiziune din România se închide. Antena lansează un nou canal Tv

Ce este bine să faci în a doua zi de Rusalii

Lunea de după Pogorârea Sfântului Duh, trecută în calendarul ortodox ca sărbătoarea Sfintei Treimi sau Lunea Sfântului Duh, continuă seria practicilor menite să asigure armonia și protecția. În această zi este recomandat ca ramurile de nuc sfințite cu o zi înainte să rămână la porți pentru a păzi întreaga gospodărie de rele pe parcursul lunilor următoare.

În anumite zone rurale ale României se mai păstrează un obicei de o rară frumusețe, în cadrul căruia femeile se așază la răspântiile drumurilor, având la ele ștergare și vase mari pline cu apă în care au pus frunze de nuc. Ele spală picioarele trecătorilor într-un gest de smerenie și curățare spirituală. De asemenea, a doua zi de Rusalii este un moment propice pentru a împărți pomeni și ofrande rituale celor sărmani, gest considerat o dovadă de generozitate care atrage binecuvântarea asupra întregii familii.

Ce nu este bine să faci în a doua zi de Rusalii

Restricțiile pentru a doua zi de Rusalii sunt la fel de severe ca în prima zi, iar încălcarea lor este asociată în credința populară cu pedepse aspre. Cea mai cunoscută interdicție se referă la munca fizică, fiind complet interzis să se spele rufe, să se coasă, să se țeasă sau să se facă treburi grele în gospodărie și la câmp. Bătrânii avertizează că cei care muncesc riscă să fie luați din Rusalii, o expresie populară ce descrie paralizia, bolile mintale sau durerile subite și inexplicabile.

De asemenea, în această zi nimănui nu îi este permis să meargă la scaldă în râuri sau lacuri, existând un pericol major de înec atribuit spiritelor apelor.

Oamenii sunt sfătuiți să nu călătorească departe de casă, să nu meargă singuri pe câmpuri sau în păduri și să nu doarmă sub cerul liber, deoarece aceste locuri izolate sunt considerate teritoriul de joacă al Ielelor.

O atenție deosebită se acordă și vaselor cu apă din gospodărie, care trebuie lăsate neapărat acoperite peste noapte, existând superstiția că spiritele beau apă din ele și îi pocesc pe cei care vor consuma ulterior din acele recipiente.

Nu în ultimul rând, certurile, înjurăturile și vorbele urâte sunt total interzise, deoarece conflictele din această zi atrag ghinionul și tulburările în familie pentru tot restul anului.

Foto – arhivă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 52 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 52 47.49 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 66 ARO 240 - Ediția nr. 66 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 65 ARO 240 - Ediția nr. 65 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 64 ARO 240 - Ediția nr. 64 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 63 ARO 240 - Ediția nr. 63 52.9 RON Cumpără acum
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
Fanatik
Am aflat salariul pe care-l cere Sinyan pentru a semna cu Rapid. Exclusiv
Am aflat salariul pe care-l cere Sinyan pentru a semna cu Rapid. Exclusiv
GSP.ro
Sosia lui Kim Kardashian vine la marele meci și le va face galerie roș-albilor
Sosia lui Kim Kardashian vine la marele meci și le va face galerie roș-albilor
Click.ro
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
TV Mania
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Redactia.ro
Prima afacere mare la care renunță frații Pavăl, proprietarii Dedeman, după ce au cumpărat Carrefour
Prima afacere mare la care renunță frații Pavăl, proprietarii Dedeman, după ce au cumpărat Carrefour
Citește și...
”Câți copii ai?” Valentina Pelinel a uimit. Ce anunț a făcut soția lui Cristi Borcea
Românii din diaspora primesc până la 200.000 de euro dacă se întorc să investească în țară. Cum se obţin banii şi condiţia pusă de stat
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Copiii albaștri. Fantezia lui Nicolae Ceaușescu privind Războiul Întregului Popor
Cine e soția lui Dragoș Pîslaru. Detalii neștiute despre Livia Pîslaru, femeia care „îl întreține” pe ministru: „Câștigă de trei ori mai mult”
Anunțul făcut de ministrul Educației, Mihai Dimian, după incidentul în care a ignorat o elevă de clasa a V-a care vorbea, plângând, despre presiunea școlară: „Sper să mă iertați”
Modificare majoră la noua lege a salarizării. Dragoș Pîslaru cere plafonarea veniturilor abia majorate: „Înghețare sau eșalonare până în 2031”
Dispare o televiziune cunoscută din România! Ce post uriaș lansează Antena în locul ei și ce se va regăsi în grilă
Cum arată vila în care stă Florin Dumitrescu. Arate exact ca în filmele din America. Piesa de rezistență e bucătăria, care seamănă cu una din restaurantele cu stele Michelin / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Geanina Ilieș a plecat de la Antena Stars, după doi ani. Prezentatoarea Tv ar fi în negocieri cu PRO TV
Geanina Ilieș a plecat de la Antena Stars, după doi ani. Prezentatoarea Tv ar fi în negocieri cu PRO TV
Mariana Moculescu a pierdut dreptul de a mai sta în apartamentul în care locuia cu chirie. "A venit proprietara să mă dea afară, ea locuind în Italia de 25 de ani!"
Mariana Moculescu a pierdut dreptul de a mai sta în apartamentul în care locuia cu chirie. "A venit proprietara să mă dea afară, ea locuind în Italia de 25 de ani!"
Proiecte speciale
Daune morale de un milion de euro pentru un accident cu trei morți pe autostrada A1. Șoferul vinovat era asigurat la falimentara City Insurance
Daune morale de un milion de euro pentru un accident cu trei morți pe autostrada A1. Șoferul vinovat era asigurat la falimentara City Insurance
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Libertatea.ro
Când încep filmările noului show „Burlacii: Foc în Paradis”. În ce țară îi duce PRO TV pe concurenți
Când încep filmările noului show „Burlacii: Foc în Paradis”. În ce țară îi duce PRO TV pe concurenți
Avantaje
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Zodiile care vor avea parte de un început de vară tensionat în 2026. Mercur retrograd lovește puternic
Zodiile care vor avea parte de un început de vară tensionat în 2026. Mercur retrograd lovește puternic
Elle
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Mesajul transmis Marina Luca, imediat după ce a câștigat Chefi la cuțite! Ce i-a zis Chef Richard, când s-a apropiat de ea
Mesajul transmis Marina Luca, imediat după ce a câștigat Chefi la cuțite! Ce i-a zis Chef Richard, când s-a apropiat de ea
Ce spune Monica Tatoiu despre Monica Gabor, după ce a dat de pământ cu Irinel Columbeanu: „Merită ce i se întâmplă”
Ce spune Monica Tatoiu despre Monica Gabor, după ce a dat de pământ cu Irinel Columbeanu: „Merită ce i se întâmplă”
Lucian Viziru, dezvăluiri despre starea de sănătate. A ajuns la spital cu suspiciune de infarct și a stat la Terapie Intensivă
Lucian Viziru, dezvăluiri despre starea de sănătate. A ajuns la spital cu suspiciune de infarct și a stat la Terapie Intensivă
Ce țeapă și-a luat Carmen Grebenișan, chiar înainte de botezul fiului ei. Influencerița a pozat dezastrul: „Eu sunt vinovată”
Ce țeapă și-a luat Carmen Grebenișan, chiar înainte de botezul fiului ei. Influencerița a pozat dezastrul: „Eu sunt vinovată”
Cătălin Măruță revine în fața publicului. Cum l-a furat pe Ciucă de la „Furnicuțele”
Cătălin Măruță revine în fața publicului. Cum l-a furat pe Ciucă de la „Furnicuțele”
Observator News
Cod galben de vijelii, grindină și vânt puternic în mare parte din țară. Rafalele ajung la 90 km/h la munte
Cod galben de vijelii, grindină și vânt puternic în mare parte din țară. Rafalele ajung la 90 km/h la munte
Libertatea pentru Femei
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Nașii, Marius Moga și discreta lui soție, Bianca Lăpuște, prezență rară în showbiz-ul de la noi! Bianca, superbă în roșu
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Nașii, Marius Moga și discreta lui soție, Bianca Lăpuște, prezență rară în showbiz-ul de la noi! Bianca, superbă în roșu
„În cazul meu, mă întreține soția…”, declara recent ministrul Dragoș Pîslaru și a spus și salariul. Cine “doamna Cash”, femeia care câștigă de trei ori mai bine decât politicianul, mâna forte a familiei lor cu patru băieți
„În cazul meu, mă întreține soția…”, declara recent ministrul Dragoș Pîslaru și a spus și salariul. Cine “doamna Cash”, femeia care câștigă de trei ori mai bine decât politicianul, mâna forte a familiei lor cu patru băieți
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Prima afacere mare la care renunță frații Pavăl, proprietarii Dedeman, după ce au cumpărat Carrefour
Prima afacere mare la care renunță frații Pavăl, proprietarii Dedeman, după ce au cumpărat Carrefour
Schimbare importantă la Antene. Dispare un post TV cunoscut
Schimbare importantă la Antene. Dispare un post TV cunoscut
Nunta mare în showbiz. Cantareata iubita de romani se casatoreste ACUM. Primele imagini CU ROCHIA IMPRESIONANTA
Nunta mare în showbiz. Cantareata iubita de romani se casatoreste ACUM. Primele imagini CU ROCHIA IMPRESIONANTA
Cum a ajuns sa arate una dintre cele mai vanate femei din Romania. E de nerecunoscut pe strada..Ce se intampla cu ea dupa ce s-a retras din viata publica
Cum a ajuns sa arate una dintre cele mai vanate femei din Romania. E de nerecunoscut pe strada..Ce se intampla cu ea dupa ce s-a retras din viata publica
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cum scapi de molii cu un produs pe care îl ai deja în casă. Trucul folosit de experții în curățenie
Cum scapi de molii cu un produs pe care îl ai deja în casă. Trucul folosit de experții în curățenie
Noua lege a salarizării amenință veniturile angajaților din Sănătate. Sanitas a ieșit la protest
Noua lege a salarizării amenință veniturile angajaților din Sănătate. Sanitas a ieșit la protest
Joia dinainte de Rusalii 2026. Ce trebuie să faci pentru belșug, noroc și liniște în casă tot anul
Joia dinainte de Rusalii 2026. Ce trebuie să faci pentru belșug, noroc și liniște în casă tot anul
Ce boli pot duce la pensionare pe caz de boală în 2026. Lista completă
Ce boli pot duce la pensionare pe caz de boală în 2026. Lista completă
TV Mania
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
„Nu mă recunoaște întotdeauna!” Fiica lui Bruce Willis, anunț sfâșietor despre starea actorului!
„Nu mă recunoaște întotdeauna!” Fiica lui Bruce Willis, anunț sfâșietor despre starea actorului!
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Secretele din farfurie! Cum arată dieta completă a Marinei Luca, câștigătoarea „Chefi la cuțite”: „Știu ce se face în restaurante!”
Secretele din farfurie! Cum arată dieta completă a Marinei Luca, câștigătoarea „Chefi la cuțite”: „Știu ce se face în restaurante!”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
Artista celebră care a învins cancerul în doar 1 an. Anunțul făcut chiar din salonul de spital: „Am plâns ore întregi după ce am primit vestea”
Artista celebră care a învins cancerul în doar 1 an. Anunțul făcut chiar din salonul de spital: „Am plâns ore întregi după ce am primit vestea”
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
Libertatea
Dispare o televiziune cunoscută din România! Ce post uriaș lansează Antena în locul ei și ce se va regăsi în grilă
Dispare o televiziune cunoscută din România! Ce post uriaș lansează Antena în locul ei și ce se va regăsi în grilă
Când încep filmările noului show „Burlacii: Foc în Paradis”. În ce țară îi duce PRO TV pe concurenți
Când încep filmările noului show „Burlacii: Foc în Paradis”. În ce țară îi duce PRO TV pe concurenți
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton