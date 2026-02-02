Când primesc copiii alocațiile în februarie 2026. Data obișnuită de plată se modifică

Luna februarie vine cu o veste bună pentru familiile care așteaptă alocațiile pentru copii. Deși începutul de an este adesea o perioadă de recuperare financiară după sărbători, plata beneficiilor sociale va fi făcută mai devreme decât în mod obișnuit, astfel încât banii să ajungă la timp la toți beneficiarii.

Data obișnuită de plată se modifică în februarie

În mod normal, alocațiile sunt virate pe data de 8 a fiecărei luni. În februarie 2026 însă, această zi cade într-o duminică, ceea ce înseamnă că autoritățile sunt obligate să ajusteze calendarul de plată. Pentru a evita întârzierile, sumele vor fi transferate în prima zi lucrătoare anterioară.

Conform regulilor aplicate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, alocațiile vor fi virate vineri, 6 februarie 2026, pentru toți beneficiarii care primesc banii pe card. Cei care au optat pentru mandat poștal vor primi sumele începând cu aceeași dată, distribuirea continuând în funcție de programul Poștei Române.

Alocațiile rămân la același nivel ca în 2025

Deși mulți părinți sperau la o majorare, cuantumul alocațiilor rămâne neschimbat în 2026, deoarece indexarea cu inflația a fost suspendată.

Legea nr. 141/2025 privind măsurile fiscal‑bugetare prevede că, în tot anul 2026, alocațiile pentru copii vor fi plătite la același nivel ca în decembrie 2025. Practic, valorile rămân neschimbate față de cele stabilite la finalul lui 2024, deoarece în 2025 nu s-a aplicat nicio indexare.

Astfel, copiii până în 2 ani și cei cu dizabilități primesc 719 lei lunar, iar copiii între 2 și 18 ani, precum și tinerii peste 18 ani care urmează liceul sau școli profesionale, primesc 292 de lei pe lună.

Plata devansată vine într-un moment oportun, având în vedere că elevii se pregătesc pentru vacanța de schi din februarie. Mulți părinți se bazează pe alocații pentru a acoperi cheltuielile suplimentare din această perioadă, astfel că virarea banilor mai devreme este binevenită.

