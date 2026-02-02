Ferdinand Răileanu, fost campion european la gimnastică aerobică, a murit. Tânărul de 35 de ani ar fi căzut de la etaj

„Clubul Sportiv Farul Constanța, secția de gimnastică aerobică și cei care l-au cunoscut în activitatea sportivă sunt alături de fam. Răileanu, prin decesul a celui ce a fost Răileanu Ferdinand, fost sportiv al clubului nostru, secția gimnastică aerobică, campion mondial, european și multiplu campion național la juniori și seniori. Sincere condoleanțe!”, au comunicat dobrogenii.
Oamenii legii analizează toate ipotezele
Comunitatea sportivă din Constanța este șocată de pierderea lui Ferdinand Răileanu, fost campion european și național la gimnastică aerobică.