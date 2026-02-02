Ferdinand Răileanu, fost campion european la gimnastică aerobică, a murit. Tânărul de 35 de ani ar fi căzut de la etaj

Ferdinand Răileanu, fost campion la gimnastică aerobică, a murit la doar 35 de ani. Anunțul decesului a apărut și pe pagina de facebook a clubului Farului Constanța.

Ferdinand Răileanu a murit la 35 de ani

Ferdinand Răileanu avea doar 35 de ani și era fost campion european la gimnastică aerobică.

Acesta a decedat în urma unui incident grav. Tânărul a căzut de la etajul 4 al unui bloc, iar vestea a fost dată de Clubul Sportiv Farul Constanța, într-un mesaj pe Facebook.

„Clubul Sportiv Farul Constanța, secția de gimnastică aerobică și cei care l-au cunoscut în activitatea sportivă sunt alături de fam. Răileanu, prin decesul a celui ce a fost Răileanu Ferdinand, fost sportiv al clubului nostru, secția gimnastică aerobică, campion mondial, european și multiplu campion național la juniori și seniori. Sincere condoleanțe!”, au comunicat dobrogenii.

Oamenii legii analizează toate ipotezele

Comunitatea sportivă din Constanța este șocată de pierderea lui Ferdinand Răileanu, fost campion european și național la gimnastică aerobică.

Conform presei locale, acesta ar fi căzut de la etajul 4 al unui bloc din stațiunea Mamaia. În acest moment, oamenii legii analizează toate ipotezele, inclusiv aceea a comiterii unui gest intenționat.

Incidentul s-a petrecut marți, 2 februarie, pe strada Ion Andreescu, la blocul ST4.

Pompierii au găsit victima pe acoperișul scării blocului, acolo unde a căzut. La fața locului au acționat Detașamentul Fripis, cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD și o ambulanță.

