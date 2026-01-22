Sportul românesc este în doliu! Marele campion Eugen Botez, vicecampion european și mondial la kaiac-canoe, a murit la vârsta de 77 de ani, pe 20 ianuarie 2026. Federația Română de Kaiac-Canoe a făcut tristul anunț.

Eugen Botez a murit la 77 de ani

Eugen Botez, vicecampion european și mondial la kaiac-canoe, a încetat din viață la vârsta de 77 de ani. Federația Română de Kaiac-Canoe a anunțat cu profund regret pierderea celui care a scris pagini importante în istoria sportului românesc.

„Federația Română de Kaiac-Canoe anunță cu regret trecerea în neființă a fostului performer Eugen Botez. (19.10.1948 – 20.01.2026). A făcut primii săi pași în kaiac la baza nautică a clubului Voința Arad și a fost legitimat la CS Dinamo București. Campion și medaliat la CN de juniori și seniori, a reprezentat kaiacul românesc la numeroase regate internaționale, la CE de juniori și seniori, precum și la CM de seniori”, a fost mesajul transmis de forul de kaiac-canoe.

Priveghiul a avut loc pe 21 ianuarie, la ora 19.00, la Casa Funerară Kuki din Arad, iar înmormântarea are loc pe 22 ianuarie la Cimitirul Eternitatea din zona UTA.

Cine a fost Eugen Botez

Născut pe 19 octombrie 1948, Eugen Botez și-a dedicat viața sportului, devenind una dintre cele mai mari personalități ale kaiacului românesc. De la primele sale antrenamente la Voința Arad până la performanțele obținute sub culorile clubului CS Dinamo București, Botez a demonstrat întotdeauna o determinare remarcabilă. Palmaresul său impresionant include titluri de campion național și medalii internaționale, atât la nivel de juniori, cât și de seniori.

În 1967, la Campionatele Europene de Juniori de la Karstad, Botez a cucerit două medalii de aur în probele de kaiac-2 și kaiac-4 pe distanța de 500 de metri, devenind unul dintre cei mai promițători sportivi ai generației sale. Performanțele sale nu s-au oprit aici: la Campionatele Europene din 1969, desfășurate la Moscova, și la Campionatele Mondiale din 1970, de la Copenhaga, a câștigat medalii de argint în proba de ștafetă 4×500 m. În 1971, la Mondialele de la Belgrad, alături de coechipierii săi Aurel Vernescu, Mihai Zafiu și Ion Iacob, a obținut din nou argintul la aceeași probă.

„La CE de juniori din 1967 (Kartstad) cucerește 2 medalii de aur la K2 – 500m (prima medalie de aur la CE de juniori) și la K4 – 500m. Specializat în proba de ștafetă K 4x500m, contribuie la cucerirea medaliilor de argint la CE din 1969 (Moscova), la CM din 1970 (Copenhaga. Loc 2 K1B 4x500m stafeta: Aurel Vernescu, Mihai Zafiu, Eugen Botez, Ion Iacob și la ediția din 1971(Belgrad). Loc 2 – K1B 4x500m stafeta – Aurel Vernescu / Dimitrie Ivanov / Mihai Zafiu / Eugen Botez”, a adăugat Federația.

Eugen Botez a fost un exemplu remarcabil de perseverență și dedicare, inspirând generații întregi de sportivi români. Moștenirea sa rămâne vie, amintindu-ne că succesul vine din muncă asiduă și pasiune.

Sursă foto: Facebook

