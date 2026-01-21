O infirmieră a murit după tura de noapte la spitalul din Roșiorii de Vede. Fratele femeii spune că a fost oprită peste program

O infirmieră a murit după o tură de noapte la spitalul din Roșiorii de Vede. Fratele femeii susține că aceasta ar fi fost oprită peste program, lucru care ar fi dus la decesul acesteia.

Infirmieră moartă, după o tură de noapte

O femeie care lucra ca infirmieră la Spitalul Municipal „Caritas” din Roșiorii de Vede a murit în luna noiembrie 2025, la câteva zile după ce a suferit un accident vascular cerebral, la scurt timp după ce a făcut o tură de noapte de 12 ore.

Familia femeii susține că aceasta a fost nevoită să rămână peste program și a fost presată să facă „note explicative” după tură.

Femeia se numea Nițu Ioana și era angajată la Spitalul Municipal Caritas. Inspecția Muncii a stabilit oficial că decesul nu poate fi încadrat la accident de muncă și a clasificat cauza decesului drept una patologică.

„Cauza producerii acestuia fiind de natură patologică (Anexa nr. 44), evenimentul nefiind consecința unei vătămări violente, rezultată din acțiunea unuia sau a mai multor factori de risc externi, proprii elementelor sistemului de muncă”., arată liberinteleorman.ro.

Conform documentului oficial, în rubrica „angajatorul înregistrează accidentul de muncă” se precizează „nu este cazul”. Autoritățile nu consideră decesul ca fiind legat de activitatea profesională a femeii.

Fratele infirmierei face acuzații

Fratele femeii decedate nu este de acord cu concluzia autorităților și cere explicații, spunând că doctor nu a recunoscut că a ținut-o pe femeie peste program să scrie note explicative.

„Doctora nu a recunoscut că a oprit-o să întocmească nota explicativă. În schimb, asistenta a spus că sora mea a dormit în timpul programului și ea a avut grijă de o pacientă toată noaptea. Asta spun după ce sora mea a murit!”, afirmă bărbatul.

El susține că sora lui era epuizată după o tură de noapte de 12 ore și decesul ar fi survenit din cauza presiunilor superiorilor.

„Sistemul își bate joc și după moarte de oameni! Moare la muncă și nu e accident de muncă. Trebuia să cadă spitalul pe ea, poate așa era accident de muncă?!”, a mai spus fratele victimei.

Nu este primul caz de angajați ai unităților spitalicești care mor în timpul programului de lucru un medic chirurg de la Spitalul Orășenesc Sfântul Ștefan din Rovinari a murit în timp ce făcea un consult. Ovidiu Bogdan Cîrstina avea doar 48 de ani. El suferea de o patologie cardiovasculară cunoscută.

