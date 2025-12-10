O nouă tragedie în lumea medicală. Un chirurg din Gorj a murit în timpul unei consultații. Ovidiu Bogdan Cîrstina avea doar 48 de ani

Tragedie la Spitalul Orășenesc „Sfântul Ștefan” din Rovinari. Medicul chirurg Ovidiu Bogdan Cîrstina, în vârstă de 48 de ani, a murit brusc în timpul unei consultații. În timp ce se afla în timpul serviciului, acesta s-a prăbușit la pământ chiar în fața unui pacient. Iată ce s-a întâmplat.

Încă un medic tânăr a murit în România

Ovidiu Bogdan Cîrstina, medic chirurg, s-a prăbușit în timpul unui consult medical, chiar în salonul unui pacient. Cei care au fost martori la scenă spun că medicul a picat din picioare pur și simplu.

Colegii au intervenit să îl ajute, iar echipajele medicale de urgență au început manevrele de resuscitare, care au durat aproape o oră, conform observatornews.ro.

Conform reprezentanților spitalului, medicul suferea de o patologie cardiovasculară, însă moartea acestuia a venit ca un șoc.

Mesajul reprezentanților Spitalului

Reprezentanții Spitalului Orășenesc ‘Sf. Ștefan’ Rovinari au transmis un mesaj în care deplâng moartea medicului chirurg.

„Colectivul Spitalului Orășenesc ‘Sf. Ștefan’ Rovinari anunță cu profund regret și tristețe trecerea în neființă a celui ce ne-a fost deopotrivă coleg și prieten, dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan – medic specialist în chirurgie generală.

În aceste momente grele, ne alăturăm durerii familiei greu încercate. Vom păstra amintirea vie a unui profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune, devotament și în spiritul jurământului depus.

Dumnezeu să îl odihnească în pace și să îi așeze sufletul în loc luminat și fără durere!”, a transmis conducerea spitalului pe rețelele sociale.

Dr. Ovidiu Cîrstina se transferase în urmă cu șase ani la Spitalul din Rovinari, venind de la Timișoara. Era un medic respectat de colegi și pacienți.

El era căsătorit cu o asistență din același spital.

