Ies la iveală noi detalii importante în cazul morții Ștefaniei Szabo. Era moartă de cinci ore când a fost găsită în camera de gardă

Decesul doctoriței Ștefania Szabo a șocat întreaga comunitate medicală, familia și apropiații. Tânăra era medic chirurg și director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău. Acum, ies la iveală noi detalii legate de decesul ei, după autopsie. Iată ce au aflat medicii legiști.
Ștefania Szabo era moartă de 5 ore când a fost găsită
Conform raportului medico-legal, decesul Ștefaniei Szabo ar fi avut loc în jurul orei 1:00, la scurt timp după ce făcuse ultimul consult, în intervalul 00:00 – 00:30. Ea se retrăsese singură în camera de gardă.
De precizat este că doctorița a fost găsită în camera de gardă unde era o seringă goală și mai multe cutii cu sedative puternice și medicamente din categoria anestezice, lucru care a ridicat suspiciuni privind adminsitrarea unei substanțe toxice.
Un coleg a recunoscut că i-a oferit doctoriței o doză dintr-un anestezic puternic din stocul de urgență al Unității de Primiri Urgențe, înainte de a muri.
Ancheta e în desfășurare
Biroul medicului a fost sigilat, iar anchetatorii au ridicat probe relevante. Cu toate că medicii legiști au finalizat autopsia, dosarul nu poate fi închis până nu ies analizele toxicologice, care pot stabili cauza morții și modul în care substanțele au contribuit la surveniră decesului.