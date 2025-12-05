Ies la iveală noi detalii importante în cazul morții Ștefaniei Szabo. Era moartă de cinci ore când a fost găsită în camera de gardă

Decesul doctoriței Ștefania Szabo a șocat întreaga comunitate medicală, familia și apropiații. Tânăra era medic chirurg și director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău. Acum, ies la iveală noi detalii legate de decesul ei, după autopsie. Iată ce au aflat medicii legiști.

Ștefania Szabo era moartă de 5 ore când a fost găsită

Conform raportului medico-legal, decesul Ștefaniei Szabo ar fi avut loc în jurul orei 1:00, la scurt timp după ce făcuse ultimul consult, în intervalul 00:00 – 00:30. Ea se retrăsese singură în camera de gardă.

Conform raportului medicilor legiști, ipoteza formulată de colegii ei privind un posibil infarct sau un accident cerebral survenit din cauza epuizării, nu stă în picioare.

Medicii legiști nu au observat nicio leziune sau modificare care să arate că doctorița a avut vreun incident cardiovascular sau neurologic.

Concluzia preliminară a fost una tulburătoare: plămânii doctoriței „au rămas fără aer”!. Cu toate acestea, autopsia nu a putut explica ce anume a provocat blocajul respirator.

De precizat este că doctorița a fost găsită în camera de gardă unde era o seringă goală și mai multe cutii cu sedative puternice și medicamente din categoria anestezice, lucru care a ridicat suspiciuni privind adminsitrarea unei substanțe toxice.

Surse din anchetă au declarat pentru Antena 3 CNN că în organismul medicului s-a depistat un anestezic potent și se ia în calcul ipoteza intoxicației medicamentoase.

Medicii legiști au stabilit că în dimineața zilei de 28 octombrie 2025, Ștefania Szabo era moartă de 5 ore când o asistentă a intrat în camera de gardă alertată de soneria telefonului medicului.

Un coleg a recunoscut că i-a oferit doctoriței o doză dintr-un anestezic puternic din stocul de urgență al Unității de Primiri Urgențe, înainte de a muri.

Ancheta e în desfășurare

Biroul medicului a fost sigilat, iar anchetatorii au ridicat probe relevante. Cu toate că medicii legiști au finalizat autopsia, dosarul nu poate fi închis până nu ies analizele toxicologice, care pot stabili cauza morții și modul în care substanțele au contribuit la surveniră decesului.

Autopsia nu poate să spună clar dacă un medicament a provocat moartea, pentru că intoxicațiile medicamentoase nu lasă mereu urme la nivel macroscopic.

Moartea provocată de o substanță toxică poate veni prin depresie respiratorie severă, modificări de ritm cardiac sau inhibarea centrilor nervoși care se ocupă de controlul respirației.

