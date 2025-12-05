Adrian Pleșca, condus pe ultimul drum. Familia și apropiații lui Artan i-au adus un ultim omagiu

Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan, a fost condus astăzi pe ultimul drum. Familia, prietenii, cunoscuții și apropiații artistului și-au luat rămas bun de la Artan, care a murit brusc în urma unui accident vascular cerebral. El avea 64 de ani și era cunoscut ca având mai multe afecțiuni medicale.

Artan a fost înmormântat

Artan a fost înmormântat astăzi, 5 decembrie 2025. El a fost condus pe ultimul drum de familie și apropiați. Slujba a de înmormântare a început la ora 13:30, la biserica Pogorârea Sfântului Duh Titan, unde s-au adunat toți cei care au vrut să îi aducă un ultim omagiu și să își ia la revedere de la marele artist.

Familia și prietenii s-au adunat de la primele ore ale dimineții la capela bisericii pentru a pregăti ultimele detalii legate de slujba de înmormântare. Aproximativ 100 de persoane s-au adunat pentru a îi aduce un ultim omagiu lui Artan și a își lua rămas bun.

Soția și cei doi copii ai artistului au fost distruși de durere în cel mai delicat punct al slujbei, Prohodul, rugăciunea pentru odihna sufletului celui decedat.

După ceremonia religioasă, cortegiul funerar a plecat spre cimitirul. Pantelimon 2.

Adrian Pleșca a murit după un AVC

Artan, așa cum era cunoscut artistul, a murit marți, 2 decembrie, după ce a suferit un accident vascular cerebral.

El a devenit cunoscut în anii ’90 ca membru al trupei Timpuri Noi, fiind un adevărat idol al adolescenților și tinerilor care ascultă rock. Mai târziu, el a fondat trupa Partizan, care a atins inimile a milioane de fani cu hituri precum „Fata mea”, „Banii” sau „Dușmănia”.

Artan avea o carieră de peste 30 de ani, o atitudine relaxată și un talent greu de egalat.

„Ne este foarte greu… Drum lin, suflet bun, coleg drag,” au scris colegii de trupă. Artistul avea 64 de ani și mai multe probleme de sănătate.

Formația Timpuri Noi a fost considerată una dintre cele mai bune trup rock românești. Pe 28 mai 2010, Adrian Pleșca a susținut ultimul său concert alături de trupă, iar în august 2010 a revenit pe scenă cu Partizan, după 4 ani de pauză.

