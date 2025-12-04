Când și unde va fi înmormântat Artan. Va avea loc un concert-tribut în memoria sa, „Adio, Everest al rock-ului românesc!”

Adrian Pleșcan, cunoscut publicului sub numele de scenă Artan, vocea inconfundabilă a formațiilor Timpuri Noi și Partizan, va fi condus pe ultimul drum la sfârșitul acestei săptămâni. Artistul, care a marcat scena rock românească prin energia și stilul său unic, s-a stins din viață marți, la vârsta de 64 de ani, în urma unui accident vascular cerebral.

Când și unde va fi înmormântat Artan

Familia și apropiații au anunțat că trupul neînsuflețit al lui Artan va fi depus joi, 4 decembrie 2025, începând cu ora 15:00, la capela Bisericii Pogorârea Sfântului Duh Titan, aflată în parcul Alexandru Ioan Cuza din Sectorul 3 al Capitalei. Aici, prietenii, colegii de scenă și admiratorii vor avea ocazia să îi aducă un ultim omagiu celui care a dat glas unor piese devenite simboluri ale rockului românesc.

În mesajul transmis pe pagina oficială de Facebook a trupei Partizan, familia a precizat: „Cu tristețe și durere în suflet anunțăm că înmormântarea va avea loc vineri la cimitirul Pantelimon 2 (ora încă nu a fost stabilită).” Ceremonia va fi momentul final în care comunitatea artistică și publicul își vor lua rămas bun de la unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale.

Un concert tribut pentru Artan

Pe 17 decembrie, clubul Quantic va găzdui un concert-tribut intitulat „Adio, Everest al rock-ului românesc!”, un eveniment dedicat memoriei lui Artan. Seara va fi marcată de amintiri, colaje și de inconfundabila sa „voce de granit”, alături de invitați speciali și complicii muzicali din Partizan. Tot atunci va fi lansat și vinilul albumului clasic „Am cu ce”, readus în atenția publicului ca omagiu adus artistului.

Artan a lăsat în urmă o soție și doi copii

Artan a rămas în memoria colectivă ca una dintre cele mai puternice voci ale rock-ului românesc. Dincolo de imaginea sa de artist rebel, el era un om profund atașat de familie. Povestea sa de dragoste cu Cristina a început în 1980, însă relația lor s-a consolidat abia câțiva ani mai târziu, în 1985, iar în 1989 cei doi s-au căsătorit.

În 2020, Artan povestea cum s-au cunoscut: „Printr-un amic. Ei erau colegi de școală și întâlnirea s-a petrecut în 1980. N-am fost împreună de la început. Abia în 1985 ne-am împrietenit, iar în 1989 ne-am căsătorit.”

Pentru el, familia era un refugiu și un punct de echilibru. Credea cu tărie că „o familie normală este spațiul cel mai confortabil, care oferă tuturor șansa la care visează”. Această convingere i-a oferit stabilitate și liniște în mijlocul unei vieți artistice pline de provocări și intensitate.

Adrian Pleșca și soția sa, Cristina, au avut doi copii: Tudor și Livia. Deși a preferat să își păstreze viața personală departe de ochii publicului, artistul i-a dedicat fiicei sale piesa „Fata mea”, devenită unul dintre cele mai cunoscute hituri ale trupei Partizan. Livia, astăzi în vârstă de 31 de ani, și-a construit un parcurs profesional remarcabil. Ea a absolvit Facultatea de Științe Politice din București, alegând să urmeze un drum diferit de cel al tatălui său în muzică.

