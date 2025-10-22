  MENIU  
Imagini greu de privit. Mirela, gravida care a murit în explozia din Rahova, este condusă pe ultimul drum

Amelia Matei
Mirela, tânăra de doar 24 de ani însărcinată care și-a pierdut viața în urma exploziei dintr-un bloc din cartierul Rahova, este condusă astăzi pe ultimul drum. Imaginile sunt greu de privit, iar familia și iubitul Mirelei sunt distruși de durere, mai ales că ea urma să dea naștere unui bebeluș peste mai puțin de două luni.

Mirela avea doar 24 de ani și s-a numărat printre cele trei persoane care au murit după ce a avut loc o explozie într-un bloc din Rahova, pe 17 octombrie. Tânăra urma să fie mamă pentru prima oară și era însărcinată în 7 luni, însă din nefericire, acum este condusă pe ultimul drum.

Astăzi, 22 octombrie, familia, apropiații și iubitul femeii participă la slujba de înmormântare care se ține în Giurgiu, acolo unde Mirela și bebelușul ei se vor odihni pe vecie.

Citește și: Dezvăluirile cutremurătoare ale mamei gravidei care a murit în urma exploziei din Rahova. „În urmă cu vreo trei luni la fel spunea că miroase a gaze!” Ce i-a zis înainte de tragedie

Chiar înainte de înmormântare, acasă la Mirela au fost surprinse imagini extrem de dureroase. Zeci de persoane au venit să îi aducă un ultim omagiu, iar curtea s-a umplut de flori și coroane pentru ea, o tânără cu un destin frânt mult prea devreme.

Sursa foto: ȘtirileKanalD

Apropiații au făcut un gest emoționant și s-au îmbrăcat în tricouri albe pe care au imprimat chipul Mirelei, în amintirea ei.

Ultimele sale cuvinte

Cu puțin timp înainte de explozia care a distrus viața mai multor oameni, Mirela a avut o conversație cu o persoană apropiată în care îi spunea că miroase tare a gaz în bloc.

Citește și: De unde ar fi pornit, de fapt, explozia din Rahova. Specialiștii vin cu o primă ipoteză șocantă

„Nu știu dacă a făcut ceva, nu știu să vă spun dacă a venit sau a verificat cineva, dar mirosea cu două zile înainte a gaz. Foarte puternic! Gravida mea nu a putut să iasă să ducă gunoiul. Ea nu a avut la ce să își facă un ceai, am o conversație cu o cunoștință, unde seara îi spune ‘Miroase foarte tare a gaz în bloc nu știu cum o fi până mâine dimineață. Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc’. Este suficient”, a povesti mama tinerei.

Ce se întâmplă cu blocul, după explozie

Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care vizează finanțarea lucrărilor de consolidare a clădirilor vulnerabile.

Documentul propune modificări la Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat, care permite ca statul să acopere integral costurile pentru proiectarea și execuția lucrărilor necesare în blocurile de locuințe.

Noua propunere prevede ca în acest program să fie incluse, în mod clar, și clădirile de locuințe afectate de dezastre provocate de accidente tehnice sau evenimente neprevăzute (cum ar fi explozii, incendii sau prăbușiri parțiale).

Ministrul Cseke Attila a declarat că Guvernul își reafirmă angajamentul de a proteja cetățenii în fața riscurilor precum cutremurele sau alte dezastre, mai ales că multe clădiri vechi pot suferi pagube semnificative chiar și în cazul unor seisme de intensitate redusă.

În plus, proiectul prevede posibilitatea ca statul să finanțeze nu doar consolidarea, ci și demolarea acestor clădiri periculoase, urmată de construirea unor locuințe noi, mai sigure. De asemenea, vor putea fi acoperite cheltuielile pentru studii tehnice și proiectare.

Ca blocului afectat din Calea Rahovei să intre în program sunt necesare expertiza tehnică realizată de către specialişti atestaţi pentru rezistenţă mecanică şi stabilitate, darşi raportul de constatare a cauzei accidentului, întocmit de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin structurile competente, a precizat MDLPA.

