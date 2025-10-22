De unde ar fi pornit, de fapt, explozia din Rahova. Specialiștii vin cu o primă ipoteză șocantă

Apar primele ipoteze oficiale în cazul exploziei devastatoare din cartierul Rahova, care a zguduit un bloc de locuințe și a provocat pagube semnificative.

Potrivit raportului preliminar întocmit de specialiștii INSEMEX, deflagrația ar fi fost cauzată de o scurgere de gaze provenită dintr-o conductă subterană aflată în afara imobilului. Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile analizează posibilele nereguli în infrastructura subterană care ar fi putut contribui la tragedie.

Conducta fisurată, sursa acumulării de gaz

Potrivit raportului preliminar obținut de Digi24, sursa scurgerii de gaze se află în afara blocului, într-o conductă subterană care prezenta mai multe fisuri. Gazul s-a infiltrat prin rețeaua de canalizare și termoficare, ajungând în subsolul imobilului. De acolo, s-a propagat prin sistemul de ventilație verticală, acumulându-se în apartamentele superioare, în special în zona etajelor 5 și 6, unde coloana de aerisire era înfundată.

Specialiștii INSEMEX au ridicat o porțiune din conducta avariată și au trimis-o la laboratorul din Gorj pentru o expertiză tehnică detaliată. Se suspectează că fisura a fost provocată de un scurtcircuit la un cablu electric aflat în apropiere, care s-a topit și a afectat integritatea țevii. Conform legislației în vigoare, conductele de gaze nu trebuie amplasate în imediata vecinătate a cablurilor electrice, ceea ce ridică semne de întrebare privind conformitatea lucrărilor executate în zonă.

Explozia, declanșată de un arc electric

Deși robinetul principal de alimentare cu gaz al blocului fusese închis, gazul acumulat în subsol și în coloanele de ventilație a continuat să se infiltreze în apartamente. În momentul în care s-a produs un arc electric — posibil în urma aprinderii unui bec — gazul a fost declanșat, provocând explozia.

Locatarii au relatat că, imediat după deflagrație, mirosul de gaz persista în clădire, iar alertele continuau să se activeze, semn că sursa scurgerii nu fusese complet izolată. Administratoarea blocului a confirmat că gazul fusese oprit în imobil, însă mirosul puternic și semnalele de alarmă au continuat să se manifeste.

Investigațiile continuă, riscul rămâne ridicat

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili responsabilitățile și eventualele neglijențe în proiectarea și întreținerea rețelelor subterane. Inspecția de Stat în Construcții a evaluat blocul ca având un „risc ridicat”, iar demolarea acestuia este luată în considerare.

Explozia din Rahova readuce în atenție vulnerabilitățile infrastructurii urbane și necesitatea unor controale riguroase asupra rețelelor de utilități. Deși raportul INSEMEX este preliminar, el oferă o direcție importantă pentru anchetatori și pentru măsurile de prevenție ce trebuie luate în viitor.

Ce este INSEMEX

INSEMEX (Institutul Național pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă) Petroșani este o instituție de cercetare și expertiză tehnică din România, specializată în domeniul securității industriale, protecției antiexplozive și evaluării riscurilor tehnologice. Fondat în 1949, institutul are o reputație solidă în investigarea accidentelor industriale, inclusiv explozii, incendii și scurgeri de gaze.

Principalele activități ale INSEMEX includ:

Expertize tehnice în cazuri de accidente industriale și deflagrații

Testarea și certificarea echipamentelor utilizate în medii cu risc de explozie

Cercetare aplicată în domeniul protecției muncii și al siguranței instalațiilor

Consultanță pentru companii privind prevenirea riscurilor și conformitatea cu normele de securitate

Institutul este adesea solicitat de autorități în anchete complexe, cum este și cazul exploziei din cartierul Rahova, pentru a determina cauzele tehnice ale incidentelor și pentru a emite rapoarte oficiale care stau la baza deciziilor administrative și judiciare.

