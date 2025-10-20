„Au rupt sigiliul!” Administratora blocului explodat din Rahova rupe tăcerea în fața procurorilor. Pe cine acuză

Pe 17 octombrie 2025, o explozie violentă a zguduit un bloc din cartierul Rahova, București, provocând moartea a trei persoane și rănirea gravă a altor douăzeci. Deflagrația, cauzată de o acumulare de gaze, a distrus structura de rezistență a imobilului, care a fost ulterior declarat instabil și periculos de către specialiști. Autoritățile au intervenit rapid, dar ancheta este abia la început, iar comunitatea afectată rămâne în stare de șoc.

Audierea administratorei, audiată de procurori

Duminică, la două zile după tragedie, administratora blocului a fost audiată de procurorii Parchetului Curții de Apel București. Femeia a negat că locatarii ar fi rupt sigiliul de pe conducta de gaze, susținând că acesta ar fi fost îndepărtat de o firmă specializată.

„Oricum nu l-am rupt noi. Cei de la firmă au rupt sigiliul”, a declarat aceasta. Întrebată de ce firma respectivă a intervenit, administratora a răspuns: „Nu știu. Întrebați-i pe ei.” Ea a mai precizat că în dimineața zilei de 16 octombrie, la ora 07:00, gazele au fost oprite din cauza mirosului puternic simțit în imobil: „Mirosea foarte puternic a gaz.”

Zeci de răniți, sute de evacuați

Explozia a afectat peste 320 de persoane, potrivit datelor furnizate de Primăria Capitalei. Dintre acestea, 78 au fost cazate temporar în hoteluri din București, în timp ce autoritățile caută soluții de relocare pe termen lung. Viceprimarul Stelian Bujduveanu a explicat că PMB are la dispoziție locuințe de necesitate, iar în caz de insuficiență, se va recurge la plata chiriei pe piața liberă.

„În momentul de față suntem în contact cu toate forțele de ordine, e o tragedie inimaginabilă. Ne concentrăm pe stabilizarea zonei și pe salvarea cât mai multor persoane”, a declarat Bujduveanu pentru Antena 3. El a mai precizat că spitalele din subordinea Primăriei București preiau doar cazurile ușoare, în timp ce cele grave au fost transferate la Spitalul Municipal, aflat în apropiere.

Deși autoritățile au confirmat că explozia a fost provocată de o acumulare de gaze, detaliile exacte ale incidentului nu au fost încă stabilite. Ancheta este în desfășurare, iar răspunsurile legate de responsabilitate, intervenția firmei care ar fi rupt sigiliul și măsurile de prevenție lipsă sunt așteptate cu nerăbdare de locatari și de opinia publică.

