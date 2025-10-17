Momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele de supraveghere. Cum arată apartamentele afectate / Video

Camerele de supraveghere aflate în apropierea blocului unde s-a produs explozia din Rahova, vineri dimineață, au surprins momentul deflagrației. În urma incidentului 17 persoane au fost rănite, iar trei au decedat.

Momentul exploziei, surprins de camerele de supraveghere

Momentul exploziei la blocul de opt etaje din Rahova, situat în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, a fost surprins de camerele de supraveghere ale unui magazin aflat în apropiere.

Suflul exploziei a fost atât de puternic încât mai multe apartamente au fost complet distruse, în timp ce bucăți din fațada blocului s-au prăbușit peste mașinile parcate.

În înregistrare se aude momentul exploziei și se vede cum magazinul se clatină puternic, fiind dărâmate produse de pe rafturi.

Deflagrația a distrus mai multe apartamente și a afectat și clădirile din jur, printre care și liceul Dimitrie Bolintineanu, care se află vis-a-vis de clădirea unde s-a produs explozia. Mai mulți copii și cadre didactice au suferit răni ușoare și au fost tratate la fața locului, cursurile fiind ulterior suspendate.

Blocul, în pericol de prăbușire

Locuitorii din blocul unde a avut loc explozia puternică au fost evacuați și nu li se mai permite să intre în clădire întrucât există riscul ca aceasta să se prăbușească.

„Blocul este cu risc de colaps, motiv pentru care a fost evacuat total. Zona din jur a fost evacuată sau accesul pe strada respectivă a fost limitat. Cei de la Institutul de Stat în Construcții (ISC) deja au dat primul verdict că blocul este cu risc de colaps, motiv pentru care este evacuat total de pompieri. Zona din jur a fost evacuată sau accesul pe strada respectivă a fost limitat. Nu se va putea intra în bloc, fiind considerat foarte periculos. Este decizia experților”, a declarat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, închis

Un stâlp de rezistență de la liceul „Dimitrie Bolintineanu” a fost afectat de explozia care s-a produs vineri dimineață la un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova, a spus secretarul de stat Raed Arafat în timpul conferinței. Mai multe geamuri au fost sparte.

„Deci nu poate să fie reluată activitatea în şcoală până se face o expertiză amănunţită”, a explicat Arafat.

La rândul său, prefectul Capitalei a subliniat că activitatea fizică în liceu va fi reluată doar după ce va stabili că structura de rezistență nu este afectată. Între timp, elevii vor face ore online și dacă expertiza va dura prea mult, există posibilitatea să fie mutați la altă școală.

