Momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele de supraveghere. Cum arată apartamentele afectate / Video

Camerele de supraveghere aflate în apropierea blocului unde s-a produs explozia din Rahova, vineri dimineață, au surprins momentul deflagrației. În urma incidentului 17 persoane au fost rănite, iar trei au decedat.
Deflagrația a distrus mai multe apartamente și a afectat și clădirile din jur, printre care și liceul Dimitrie Bolintineanu, care se află vis-a-vis de clădirea unde s-a produs explozia. Mai mulți copii și cadre didactice au suferit răni ușoare și au fost tratate la fața locului, cursurile fiind ulterior suspendate.
Locuitorii din blocul unde a avut loc explozia puternică au fost evacuați și nu li se mai permite să intre în clădire întrucât există riscul ca aceasta să se prăbușească.
„Blocul este cu risc de colaps, motiv pentru care a fost evacuat total. Zona din jur a fost evacuată sau accesul pe strada respectivă a fost limitat. Cei de la Institutul de Stat în Construcții (ISC) deja au dat primul verdict că blocul este cu risc de colaps, motiv pentru care este evacuat total de pompieri. Zona din jur a fost evacuată sau accesul pe strada respectivă a fost limitat. Nu se va putea intra în bloc, fiind considerat foarte periculos. Este decizia experților”, a declarat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).
Un stâlp de rezistență de la liceul „Dimitrie Bolintineanu” a fost afectat de explozia care s-a produs vineri dimineață la un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova, a spus secretarul de stat Raed Arafat în timpul conferinței. Mai multe geamuri au fost sparte.
„Deci nu poate să fie reluată activitatea în şcoală până se face o expertiză amănunţită”, a explicat Arafat.
La rândul său, prefectul Capitalei a subliniat că activitatea fizică în liceu va fi reluată doar după ce va stabili că structura de rezistență nu este afectată. Între timp, elevii vor face ore online și dacă expertiza va dura prea mult, există posibilitatea să fie mutați la altă școală.
Sursă foto: Profimedia, Libertatea, Unica.ro, Captură video
