Ce se întâmplă cu locatarii blocului din Rahova, afectați de explozie. Primarul Capitalei, Stelian Bujduveanu: „Vor fi relocați în locuințe de necesitate”

Locatarii blocului afectați de explozia din Rahova vor fi relocați, conform primarului Capitalei, Stelian Bujduveanu. O parte din aceștia vor primi locuințe de necesitate, iar pentru restul, Primăria Generală va plăti chirii pe piața liberă.

Ce se întâmplă cu locatarii blocului din Rahova unde a avut loc explozia

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a transmis că Primăria Capitalei se va ocupa de relocarea oamenilor afectați de explozia din Rahova. Bujduveanu a spus că oamenii vor primi o locuință temporară.

„În momentul de față suntem în contact cu toate forțele de ordine, e o tragedie inimaginabilă. Am vorbit cu spitalele din subordinea București, momentan nu preluăm decât cazurile ușoare pentru că cazurile grave s-au dus la Spitalul Municipal, fiind în proximitate, vă vom ține la curent în funcțiede cum evoluează situația.

Momentan, suntem concentrați pe stabilizarea zonei. În funcție de cum evoluează, avem șeful poliției locale și toată poliția locală, în funcție de cum evoluează vom fi cu toții în teren.

PMB beneficiază de două componente – locuințe de necesitate pe care le punem la dispoziție în caz de cutremure sau incidente de acest gen. Dacă aceste apartamente nu vor ajunge, avem posibilitatea să plătim chiria pe piața liberă pentru a putea fi relocați oamenii. Acesta e planul primăriei, dar acum ne concentrăm pe salvarea cât mai multor persoane.

Ştim că a fost din cauza unei acumulări de gaze, dar nu avem detalii, vom reveni pe parcursul zilei”, a declarat Stelian Bujduveanu la Antena 3.

Trei persoane au murit

Vineri, 17 octombrie, o explozie a afectat un bloc cu 8 etaje de pe Calea Rahovei. Două etaje au fost afectate și cele mai distruse au fost apartamentele de la etajele superioare.

În urma exploziei, trei persoane au murit și alte 14 sunt rănite, dintre care doi copii de 12 și 17 ani, conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Opt dintre răniți au fost transportați la spitale cu traumatisme și arsuri.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că două dintre victime vor fi transferate în străinătate pentru a primi tratament.

Conform mai multor surse, președintele Nicușor Dan menține legătura permanentă cu autoritățile responsabile de gestionarea situațiilor de urgență, pentru a fi informat în legătură cu explozia puternică produsă astăzi în Capitală.

Tot primarul Capitalei a anunțat că Distrigaz va fi obligat să ia măsuri drastice pentru securizarea sigiliilor de pe instalațiile de gaze, pentru ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple.

