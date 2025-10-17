Premierul Ilie Bolojan, prima reacție după explozia din Rahova: „Foarte probabil va fi demolat blocul. Doi răniți vor fi transferați în străinătate”

Premierul Ilie Bolojan a reacționat după explozia din Rahova, soldată cu trei decese. El a anunțat că două persoane rănite grav vor fi transferate în străinătate pentru tratament. Totodată, potrivit primelor evaluări, blocul afectat este, cel mai probabil, irecuperabil și va trebui demolat. Iată ce declarații a făcut premierul.

Ilie Bolojan, primele declarații după tragedia din Rahova

Premierul Ilie Bolojan a avut o primă reacție după explozia dintr-un bloc din cartierul Rahova a, în urma căreia au murit trei oameni și alții sunt răniți. Șeful Guvernului a spus că două persoane care sunt grav rănite vor fi transferate în străinătate pentru a primi tratament. Totodată, conform primelor estimări, este foarte probabil ca blocul să nu mai poată fi reabilitat și să fie nevoie de demolarea acestuia.

De asemenea, șeful statului, Nicușor Dan, este în permanentă legătură cu premierul și este informat constant despre întreaga situație. Președintele ține legătura atât cu șeful DSU, Raed Arafat, cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, cât și cu premierul Ilie Bolojan.

Premierul și-a prezentat condoleanțele familiilor persoanelor decedate și a vorbit despre faptul că două persoane vor fi transferate în străinătate.

Îmi exprim compasiunea pentru familiile celor decedați, pentru răniți și pentru toți locuitorii blocului, ale căror vieți au fost date peste cap. Înțeleg că sunt trei persoane decedate și încă două se află într-o stare gravă.

Doi dintre răniți au arsuri serioase, iar, potrivit ministrului Sănătății, s-a convenit ca aceștia să fie transferați în străinătate pentru tratament.

Celelalte cazuri sunt stabile, însă această tragedie a provocat nu doar victime, ci și afectarea structurii de rezistență a clădirii. Din primele estimări, este foarte probabil ca blocul să nu mai poată fi reabilitat și să fie demolat”, a transmis premierul la Radio România Actualități.

Blocul va fi demolat

Ilie Bolojan a anunțat că au fost afectate în jur de 400 de persoane și a vorbit despre problema asigurării locuințelor.

„Dacă blocul va putea fi reabilitat, există programe ale Ministerului Dezvoltării care pot fi accesate. Dacă nu, va trebui să analizăm situația asigurărilor locuințelor din acel imobil.

Din păcate, pentru că ani de zile nu am reușit să construim o cultură solidă a asigurării locuințelor în România, atunci când se produc astfel de tragedii, cum a fost și cea de la Broșteni, în Suceava, constatăm că doar o mică parte dintre apartamente sunt asigurate.

Am încercat inclusiv prin scheme de sprijin să susținem într-o proporție mai mare locuințele asigurate, însă această situație arată, din nou, cât de vulnerabili suntem atunci când lipsesc aceste măsuri de protecție”, a continuat premierul.

Care a fost cauza exploziei

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă se cunoaște cauza exploziei, însă acesta a spus doar că „în mod cert a fost o scăpare de gaz”

„Trebuie finalizată ancheta aflată în curs pentru stabilirea exactă a circumstanțelor. Până la limita de proprietate a blocului, responsabil pentru rețeaua de gaze era Distrigaz.

De la limita de proprietate spre interior, responsabilitatea revine asociației de proprietari. Din informațiile de până acum, scăparea de gaz a avut loc în interiorul clădirii.

Potrivit înregistrărilor de la dispecerate, compania a fost sesizată că există o problemă. Echipele au intervenit cu o zi înainte, au constatat defecțiuni în interior, au oprit alimentarea cu gaze și au sigilat componenta care blochează accesul.

Au fost sunați din nou în această dimineață și, ajunși la fața locului, au constatat că sigiliul fusese îndepărtat. Este foarte probabil ca cineva să fi intervenit și să fi redeschis alimentarea cu gaze în interiorul blocului”, a continuat prim-ministrul.

Persoanele afectate vor primi ajutoare din partea Guvernului.

