O adolescentă din București este suspectată că și-a omorât mama adoptivă. Care ar fi fost motivul

O adolescentă din București este suspectată că și-ar fi omorât mama adoptivă. O rudă a alertat autoritățile, după ce nu a mai reușit să contacteze victima.

O adolescentă în vârstă de 15 ani din Capitală este suspectată că și-ar fi ucis mama adoptivă, în vârstă de 58 de ani. Potrivit TVR Info, trupul neînsuflețit al femeii a fost găsit joi, 16 octombrie, în zona pădurii Pantelimon.

Nepotul femeii este cel care a alertat autoritățile, după ce a mers la locuința acesteia, unde a găsit-o pe adolescentă alături de doi prieteni, făcând curățenie. Deoarece scena i s-a părut suspectă, bărbatul a sunat la 112.

Potrivit unor surse din anchetă, citate de Știrile Pro TV, femeia ar fi fost înjunghiată și apoi îngropată, iar principalii suspecți sunt fiica adoptivă a victimei, de 15 ani, și iubitul fetei, de 20 de ani. Cei doi și-au petrecut noaptea la Serviciul Omoruri al Poliției Capitalei, unde au fost audiați de anchetatori.

În urmă cu puțin timp, unul dintre suspecți a recunoscut crima. Este vorba despre tânărul de 20 de ani, iubitul fetei de 15 ani, fiica vitregă a victimei, și ea suspectă în dosar. Avocatul acestuia a făcut anunțul.

Care ar fi fost motivul crimei

Corpul victimei a fost găsit joi seară, îngropat în pădure, iar surse judiciare spun că prezenta urme de înjunghiere. Femeia era căutată de polițiști de câteva zile.

Potrivit unor surse din anturajul victimei, relația ei cu fiica adoptivă ar fi fost una tensionată. Adolescenta ar fi fost influențată de relația cu tânărul de 20 de ani, cu care mama adoptivă nu ar fi fost de acord.

Există de asemenea suspiciuni că cei doi tineri ar fi consumatori de substanțe interzise, un alt potențial motiv al crimei fiind acela de a obține bani pentru achiziționarea de droguri.

Minora este înfiată, iar tatăl adoptiv e decedat.

