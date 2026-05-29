Femeie din Târgu Jiu, ucisă de nepotul pe care l-a crescut. Detalii tulburătoare din spatele crimei: „Își crease un altar închinat lui Lucifer”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

O poveste cutremurătoare zguduie comunitatea din Târgu Jiu: o femeie de 83 de ani a fost ucisă de nepotul său, pe care l-a crescut și apărat până în ultima clipă. Tragedia, care a culminat cu o dublă crimă și o sinucidere, scoate la lumină detalii șocante despre un conflict familial adânc.

Femeie de 83 ani din Târgu Jiu, ucisă de nepot

În ziua fatidică de 26 mai 2026, bătrâna a cerut ajutorul poliției, dar a refuzat să depună plângere împotriva nepoților, spunând: „Eu i-am crescut”.

Într-o ultimă încercare de a găsi protecție, femeia s-a prezentat la Poliția Municipiului Târgu Jiu, însoțită de președintele asociației de proprietari. Ea a reclamat agresiuni și amenințări din partea fiicei sale de 62 de ani, cu care locuia.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva fiicei, dar nu și împotriva nepoților, deoarece bătrâna a refuzat, declarând că nu vrea să-i implice în proceduri legale.

„A fost emis un ordin de protecție împotriva fiicei doamnei, dar nu a fost niciunul împotriva nepoților. Doamna nu a vrut. A spus că ea i-a crescut”, a explicat Cristian Onescu, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.

Citește și: Nicușor Dan, prima reacție după ce dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați și a explodat: „Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă”

Citește și: Mesajul lui Ilie Bolojan, după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați: „Cer Rusiei să pună imediat capăt”

Detaliile tulburătoare din spatele crimei

Vecinii descriu o atmosferă tensionată în casa bătrânei, unde certurile erau constante de mai bine de un deceniu, mai ales după decesul soțului femeii.

„Se certau de când murise soțul doamnei, de 13 ani, încontinuu. I-am spus să facă ceva, că de aici iese ceva. Și zicea: «Eu i-am crescut»”, a relatat o vecină pentru TVR Info.

Tot ea povestește că bătrâna suferea în tăcere, chiar dacă geamurile, ușa și frigiderul îi fuseseră distruse de propriii copii și nepoți.

Nepotul de 39 de ani, Alexandru Marinescu, autorul dublei crime, suferea de tulburări psihice. Anchetatorii au descoperit în camera sa un altar dedicat lui Lucifer, ferestre acoperite și pereți împânziți de simboluri satanice.

„Își crease un altar închinat lui Lucifer, geamul era blocat și acoperit cu o pătură, iar pe pereți erau tot felul de simboluri satanice”, a declarat procurorul de caz.

Bărbatul, care anterior locuise șase ani în Austria și trecuse printr-un divorț dureros, devenise tot mai retras, trăind în întuneric și izolare.

Citește și: O femeie și un copil, răniți în urma exploziei dronei rusești la Galați. Mărturiile localnicilor: „Am crezut că e o glumă RO-Alert”

Citește și: Ce s-a întâmplat înainte ca drona rusească să se prăbușească la Galați: „Totul a început…”

Ultimele momente și tragedia finală

În ziua crimei, fiica bătrânei, aflată sub interdicția de a se apropia de aceasta, era deja mutată la o altă adresă.

Potrivit poliției, bătrâna nu semnalase niciun risc iminent în relația cu cei doi nepoți, deși unul dintre aceștia îi adresase injurii cu două luni înainte.

Totuși, tensiunile din familie au atins un punct culminant, iar Alexandru Marinescu și-a ucis fratele și bunica înainte de a-și pune capăt zilelor.

Sursă foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News