Tatăl Alisiei, fata de 18 ani ucisă pe un câmp din Bihor, a sunat la 112 de 5 ori ca să își salveze copilul. Ce spune MAI și cum s-a desfășurat totul

Cazul tinerei de 18 ani ucisă pe un câmp în localitatea Parhida, județul Bihor, a șocat o țară întreagă. Familia fetei neagă speculațiile privind o așa-zisă relație între victimă și agresor și prezintă dovezi în acest caz. De asemenea, familia cere opiniei publice să nu mai propage informații false. Tatăl Alinei povestește că a sunat de 5 ori la 112 ca să își salveze fata. Între timp, Ministerul Afacerilor Interne a venit cu declarații.

Cum s-a petrecut tragedia de la Bihor

Ministerul Afacerilor Interne a făcut verificări privind modul de gestionare a apelurilor la 112 și acțiunea structurilor sale în acest caz, la dispoziția ministrului Cătălin Predoiu.

În urma informațiilor apărute cu privire la intervenția autorităților în cazul tinerei ucise în Bihor și a afirmațiilor conform cărora tatăl copilei a apelat de 5 ori 112, MAI s-a sesizat și a venit cu un comunicat din care reiese cronologia apelurilor la 112 efectuate de tatăl fetei.

„Datele operative rezultate în urma verificărilor preliminare evidențiază următoarele: La ora 11:45 a fost înregistrat primul apel la 112, efectuat de tatăl victimei.

Acesta a sesizat faptul că nu reușește să ia legătura cu fata și a menționat că, la ferma unde aceasta efectua activități de practică, lucrează un cioban despre care a afirmat că are antecedente penale.

În urma informațiilor furnizate în apel, fișa evenimentului a fost încadrată ca dispariție de persoană și direcționată către structurile competente de poliție.

Interviul cu apelantul și procesul de colectare a datelor necesare localizării și încadrării evenimentului au avut o durată de aproximativ 4 minute, după care cazul a fost dispecerizat către echipajele operative.

Polițiștii direcționați către intervenție se aflau într-o altă localitate. Totodată, a fost direcționată și o a doua patrulă, aflată la o distanță mai mare față de zona intervenției. Ambele echipaje mobilizate au fost patrule mixte Poliție – Poliție de Frontieră.

La ora 12:08, același apelant a revenit cu un nou apel la 112, semnalând faptul că niciun echipaj nu ajunsese încă la fața locului. Până la sosirea echipajelor de poliție, administratorul fermei a ridicat o dronă, prin intermediul căreia a fost observat trupul victimei.

La ora 12:12, primul echipaj de poliție a ajuns la fața locului și a confirmat faptul că persoana era decedată.

La ora 12:22, a fost efectuat un nou apel la 112 de către același apelant, prin care s-a sesizat că victima a fost găsită decedată și s-a solicitat intervenția unui echipaj SMURD, care de altfel, fusese solicitat, anterior, și de către echipajul de poliție sosit la fața locului. În cadrul apelului, serviciul de ambulanță participa deja în ascultare prin intermediul aplicației integrate a sistemului 112.

La ora 12:23, a fost recepționat un alt apel din partea aceluiași apelant, care a reiterat faptul că trupul victimei a fost găsit și a insistat asupra trimiterii unui elicopter medical.

La ora 12:31, același apelant a revenit cu un nou apel prin care a solicitat din nou intervenția elicopterului SMURD.

La ora 12:35 a fost alocat un elicopter SMURD de la baza Jibou, ulterior întors din misiune după evaluarea realizată de personalul medical aflat la fața locului.

La ora 12:39, a fost înregistrat un alt apel efectuat direct către serviciul de ambulanță, cu Poliția în regim de ascultare, în cadrul căruia apelantul a semnalat faptul că elicopterul nu ajunsese la fața locului.

La ora 12:47 la fața locului a ajuns un echipaj EPA Sălard.

La ora 12:50 la fața locului a ajuns un echipaj UTIM. În ceea ce privește intervenția structurilor de urgență, verificările efectuate până în acest moment indică faptul că echipajele medicale și resursele ISU au fost mobilizate imediat după solicitarea acestora prin sistemul 112.

Resursele medicale sunt alocate în momentul în care există date privind localizarea victimei și necesitatea acordării de îngrijiri medicale. Din datele preliminare rezultă că elicopterul SMURD a fost întors din misiune după evaluarea realizată de personalul medical aflat la fața locului, care a constatat lipsa semnelor vitale și imposibilitatea efectuării unui transport medical util”, arată MAI.

Totodată, Ministerul Afacerilor Interne a spus că până la acest moment, din verificările operative, nu s-au arătat întârzieri intenționate sau refuzuri de intervenție din partea structurilor MAI sau ale echipajelor.

„În același timp, înțelegem emoția publică și drama familiei, motiv pentru care toate aspectele legate de acest caz sunt analizate cu maximă seriozitate și transparență. În astfel de momente, dincolo de proceduri și cronologii, rămâne tragedia unei familii care și-a pierdut copilul. Reafirmăm că orice situație în care există suspiciuni privind funcționarea mecanismelor de intervenție va fi verificată cu responsabilitate, iar eventualele măsuri necesare vor fi dispuse conform legii”, potrivit sursei citate.

Ce spun părinții Alisiei

Renata și Zsolt Incze, părinții Alisiei, au făcut publice concluziile expertizei medico-legale care arată că fata s-a luptat până în ultima clipă pentru a se salva.

Cei doi au cerut oamenilor să distribuie postarea pentru ca adevărul să ajungă la toată lumea.

Alisia era o elevă de 18 ani, care a fost găsită moartă pe 8 mai, în mijlocul unui câmp. Cadavrul fetei a fost descoperit în apropierea fermei unde făcea stagiul de practică și avea mai multe leziuni în zona gâtului.

Eleva a fost omorâtă de Bone Josef-Zsolt, un bărbat de 39 de ani care a fost eliberat condiționat anul trecut din închisoare, după ce fusese condamnat pentru o altă crimă în 2010.

