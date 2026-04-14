Ce au ridicat anchetatorii din casa menajerei lui Cristian Staicu. Soțul femeii face declarații: „Credeam că este nevinovată”

Cazul crimei lui Cristian Staicu se adâncește, iar anchetatorii fac noi descoperiri. Apar informații proaspete în anchetă care o vizează pe femeia angajată ca menajeră în locuința medicului anestezist care a fost ucis. Ea este principalul suspect în cazul morții medicului.

Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu

Menajera lui Cristian Staicu este principală suspectă în cazul uciderii medicului anestezist care a fost găsit mort în propria ca, care fusese incendiată.

Acum, anchetatorii au ridicat din locuința femeii sume mari de bani: aproximativ 6.000 de lei și 4.000 de euro. Sumele de bani au ridicat semne de întrebare cu privire la activitățile femeii.

Soțul menajerei a declarat că era convins că femeia nu are nicio implicare. Apoi, probele și mărturiile l-au surprins.

El a mărturisit că i-a dus soției sale 200 de lei în arest și că o credea nevinovată.

„Credeam că este nevinovată, i-am dus niște bani, 200 de lei, cu intenția să vorbim despre custodia copiilor”, a spus soțul femeii.

El a explicat că femeia venea acasă în fiecare seară cu sume mici, între 100 și 150 de lei și a mărturisit că avea mai multe credite la bancă. El a fost întrebat de autorități de ce ar fi strâns femeia banii.

„Avea credite la bancă, voia să facă economii”, a spus soțul menajerei.

Acum, bărbatul susține că aceasta ar fi dus o viață dublă, despre care familia nu știa. Ea a fost surprinsă pe camerele de supraveghere înainte și după momentul comiterii faptei.

Pe imagini se vede cum femeia de 39 de ani a intrat în scara blocului după ce a sunat la interfon. La câteva ore, ea a devenit principalul suspect în cazul morții medicului anestezist Cristian Staicu.

Anchetatorii sunt de părere că între cei doi ar fi existat un conflict legat de bani.

A ascuns telefonul medicului

Mai mult, după incident, menajera ar fi ascuns telefonul victimei. Anchetatorii au reușit să recupereze mesajele și conversațiile purtate anterior.

Aceștia au suspiciuni că relația dintre menajeră și medic ar fi început în urmă cu aproximativ trei ani, pe un site destinat serviciilor de escorte.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore și dusă la audieri pentru a oferi explicații. Aceasta a fost prezentată instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„La data de 05.04.2026, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală împotriva unei femei în vârstă de 39 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor, distrugere și furt calificat”, potrivit comunicatului transmis de Ministerul Public.

Menajera este cercetată pentru omor, furt și distrugere.

