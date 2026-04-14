Ce au ridicat anchetatorii din casa menajerei lui Cristian Staicu. Soțul femeii face declarații: „Credeam că este nevinovată”

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Cazul crimei lui Cristian Staicu se adâncește, iar anchetatorii fac noi descoperiri. Apar informații proaspete în anchetă care o vizează pe femeia angajată ca menajeră în locuința medicului anestezist care a fost ucis. Ea este principalul suspect în cazul morții medicului.
„Credeam că este nevinovată, i-am dus niște bani, 200 de lei, cu intenția să vorbim despre custodia copiilor”, a spus soțul femeii.
El a explicat că femeia venea acasă în fiecare seară cu sume mici, între 100 și 150 de lei și a mărturisit că avea mai multe credite la bancă. El a fost întrebat de autorități de ce ar fi strâns femeia banii.
„Avea credite la bancă, voia să facă economii”, a spus soțul menajerei.
Acum, bărbatul susține că aceasta ar fi dus o viață dublă, despre care familia nu știa. Ea a fost surprinsă pe camerele de supraveghere înainte și după momentul comiterii faptei.
Pe imagini se vede cum femeia de 39 de ani a intrat în scara blocului după ce a sunat la interfon. La câteva ore, ea a devenit principalul suspect în cazul morții medicului anestezist Cristian Staicu.
„La data de 05.04.2026, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală împotriva unei femei în vârstă de 39 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor, distrugere și furt calificat”, potrivit comunicatului transmis de Ministerul Public.
Menajera este cercetată pentru omor, furt și distrugere.