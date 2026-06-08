Medic rezident în vârstă de 32 de ani, găsit decedat în Spitalul Floreasca din București. Care este cauza morții

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Un medic rezident a fost găsit fără viață în toaleta Spitalului Floreasca din București. Colegii săi l-au găsit inconștient și au făcut tot posibilul pentru a-l salva, însă nu au reușit să-i readucă semnele vitale.

Medic rezident, decedat la Spitalul Floreasca

Un tânăr medic rezident, tată a doi copii mici, și-a pierdut viața la doar 32 de ani, în incinta Spitalului Clinic de Urgență Floreasca din București. Tragedia, petrecută sâmbătă, 6 iunie, a zguduit comunitatea medicală și a readus în discuție epuizarea cu care se confruntă personalul sanitar din România.

„Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, persoana în cauză fiind un medic rezident, un bărbat, în vârstă de 32 de ani. De asemenea, în pofida eforturilor depuse de medici pentru salvarea acestuia a fost declarat decesul”, a anunțat duminică Poliția Capitalei.

Potrivit Observator News, tânărul medic a fost găsit în stare de inconștiență în toaleta spitalului, cu o seringă lângă el. Colegii săi, alarmați de absența sa, au pornit în căutarea lui și, din păcate, l-au descoperit prea târziu.

Manevrele de resuscitare au fost aplicate timp de o oră, însă fără succes. Cauza exactă a decesului este încă sub investigație, una dintre ipotezele luate în calcul fiind o posibilă supradoză autoinjectată.

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Bărbatul era din Gorj și avea doi copii

Alexandru Cristian era originar din Gorj, căsătorit și tată a doi copii cu vârste mai mici de trei ani. Soția sa, la rândul ei medic, a distribuit pe rețelele de socializare o fotografie emoționantă alături de copilul lor chiar cu câteva ore înainte de tragedie.

Apreciat de colegi și superiori, Alexandru era în ultimul an de rezidențiat la specializarea Medicină de Urgență și urma să susțină examenul de specialitate în acest an. Planul său era să își continue cariera la Spitalul Județean Giurgiu, însă destinul i-a curmat brusc drumul.

„Drum lin, Alex, omule bun ce ai fost! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a scris, pe rețelele sociale, o cunoștință a medicului.

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Mesajul lui Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Astăzi, un tânăr medic de doar 30 de ani a pierdut lupta cu viața. Transmit sincere condoleanțe familiei, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut și l-au iubit. Nu voi face speculații și nu îmi voi da cu părerea despre cauzele acestui deces. Indiferent de rezultatul anchetei și al expertizei medico-legale, nimeni nu are dreptul să pună etichete sau să vină cu verdicte înainte ca toate faptele să fie cunoscute. Munca în medicina de urgență este una dintre cele mai solicitante forme de exercitare a profesiei medicale. Consumul fizic și emoțional la care sunt supuși zilnic cei care luptă pentru viața pacienților este real și nu trebuie ignorat. Restul este zgomot de fond. În astfel de momente, avem nevoie de decență, de respect și de liniște, nu de declarații făcute doar de dragul declarațiilor. Durerea unei familii și pierderea unui coleg merită compasiune și reculegere. Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg. Respectul și recunoștința noastră te vor însoți mereu”, a scris Alexandru Rogobete pe rețelele sociale.

Tragedia de la Spitalul Floreasca aduce din nou în prim-plan condițiile solicitante în care lucrează medicii și personalul sanitar din România. Gărzile extrem de lungi, uneori de 24 sau chiar 36 de ore, devin o rutină în multe unități medicale. Acest ritm alert, combinat cu lipsa personalului și presiunea constantă, duce adesea la epuizare fizică și emoțională.

Cazul lui Alexandru amintește de alte tragedii similare, cum ar fi cea a medicului Ștefania Szabo, găsită fără suflare în octombrie 2025 în camera de gardă a Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ștefania avea doar 37 de ani și devenise simbolul unui sistem sanitar care își epuizează cadrele medicale.

Sursă foto: Shutterstock

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