Bernadette Chirac a murit. Fosta soție a lui Jacques Chirac avea 93 de ani: „O mare doamnă a sufletului a plecat dintre noi”

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Bernadette Chirac, fostă Primă Doamnă a Franței, a murit la vârsta de 93 de ani. Devotată carității și politicii, a marcat milioane de vieți prin acțiunile sale. Emmanuel Macron a numit-o „o mare doamnă a inimii”.

Bernadette Chirac a murit la 93 de ani

Bernadette Chirac, fostă primă doamnă a Franței și o emblemă a puterii feminine, a încetat din viață la vârsta de 93 de ani, notează France24.

Președintele Emmanuel Macron a anunțat sâmbătă cu „mare tristețe” pierderea unei figuri remarcabile, care a marcat istoria Franței alături de soțul său, Jacques Chirac, și a schimbat viețile a milioane de copii prin munca sa caritabilă.

„O mare doamnă a sufletului a plecat dintre noi”, a transmis Macron.

Bernadette Chirac a fost mai mult decât o simplă parteneră de viață pentru Jacques Chirac, președintele Franței între 1995 și 2007. Timp de peste cinci decenii, ea a fost stânca de neclintit a unui bărbat cu o carieră politică tumultuoasă, care a inclus două mandate de premier, 18 ani ca primar al Parisului și, în cele din urmă, președinția. Însă Bernadette și-a construit propria carieră, devenind o figură politică influentă în Corrèze, regiunea rurală unde cuplul avea rădăcini puternice.

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Carisma rece a unei regine moderne

Imaginea publică a lui Bernadette Chirac era una puternică și sofisticată. Cu părul blond perfect coafat, o poșetă elegantă și o atitudine fermă, ea emana autoritate.

„Ultima regină a Franței”, a descris-o filosoful catolic Jean Guitton.

Deși era adesea asociată cu Chanel și o voce nazală inconfundabilă, Bernadette Chirac era mai mult decât un simbol al eleganței: era o femeie de o inteligență și o determinare remarcabile.

Cu toate acestea, viața ei personală nu a fost lipsită de provocări. Căsătoria cu Jacques Chirac, începută în 1956, a fost, după cum spunea chiar ea, „o lecție lungă de anduranță”. Deși soțul ei era cunoscut pentru carisma și căldura sa, Bernadette Chirac era recunoscută pentru controlul de sine, devotamentul față de credință și umorul său muscător.

În fața zvonurilor despre infidelitățile soțului ei, ea a ales să răspundă cu demnitate și ironie: „La început a fost greu. Eram foarte rănită, dar m-am obișnuit cu timpul”, mărturisea ea într-un documentar.

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Bernadette Chirac, de la soție de președinte la lider caritabil

Rolul de primă doamnă al Franței este unul mai degrabă simbolic, fără puteri constituționale clare. Totuși, Bernadette Chirac a transformat Élysée într-un centru al influenței feminine, refuzând să fie percepută doar ca „soția lui”.

În 1994, a preluat conducerea unei organizații caritabile care strângea fonduri pentru spitalele de copii. De atunci, imaginea sa de femeie distantă s-a îmblânzit, devenind o figură emblematică a speranței pentru familiile care se confruntau cu tragedii medicale.

„Doamna de fier” a continuat să conducă organizația până în 2019, când i-a predat ștafeta soției actualului președinte al Franței, Brigitte Macron, păstrând titlul de președinte onorific. Această activitate filantropică a fost, în parte, un mod de a-și canaliza durerea personală.

Fiica cea mare a cuplului Chirac, Laurence, a suferit de anorexie severă de la adolescență și a murit în 2016, la doar 58 de ani. Această pierdere profundă a rămas o rană tăcută în viața lui Bernadette Chirac.

În ciuda pierderilor și a provocărilor, Bernadette Chirac a continuat să fie o prezență puternică în viața publică franceză. Chiar și după ce Jacques Chirac s-a retras din politică în 2007, ea a rămas activă, afirmând: „Soțul meu nu mai face politică, dar eu da”.

În 2001, și-a publicat memoriile, „Conversație”, o carte care a dezvăluit o latură mai deschisă, mai amuzantă și mai independentă a personalității sale.

Anii și pierderile personale au determinat-o să se retragă, iar la moartea soțului său, în 2019, starea ei de sănătate fragilă nu i-a permis să participe la omagiile naționale.

Sursă foto: Profimedia

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