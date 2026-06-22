Caz șocant în Italia. O româncă și fiica ei de 13 ani, găsite moarte într-un apartament din Torino. Femeia este suspectată că și-ar fi ucis copilul

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Poliția italiană investighează un caz șocant descoperit la Torino, pe via Domodossola, unde două persoane au fost găsite decedate într-un apartament. Potrivit primelor informații ale anchetatorilor de la Squadra Mobile, este vorba despre o femeie de 40 de ani și fiica ei de 13 ani. În locuință se mai afla și o a treia fiică, în vârstă de 19 ani, care a descoperit cele întâmplate și a alertat imediat serviciile de urgență.

Româncă și fiica ei de 13 ani, găsite moarte într-un apartament

Ancheta este în desfășurare pentru a stabili exact circumstanțele tragediei. Femeia era de origine română și se afla în proces de separare de soț. Cealaltă fiică de 19 ani a fost transportată la spital în stare de șoc. Tatăl nu se afla în locuință în momentul incidentului.

Citește și: Caz șocant în România. Un bărbat a încercat să răpească un copil dintr-o școală. Învățătoarea a sunat de urgență la Poliție

Anchetatorii ajunși la fața locului au constata că în casă se aflau sora mai mică, în vârstă de 13 ani, Isabella Cojocariu, și mama, Mihaela Belecciu, 40 de ani, găsită spânzurată de patul supraetajat.

Aceasta este scena pe care a găsit-o o fata de 19 ani, când s-a întors acasă în jurul orei 11 dimineața, la Torino.

Tânăra a sunat imediat după ajutor, iar serviciul de urgență 118 a intervenit, însă pentru sora mai mică nu s-a mai putut face nimic. Aceasta era pe podeaua camerei, inconștientă; echipajele au încercat resuscitarea timp îndelungat, dar a fost declarat decesul.

În acel moment, fata de 19 ani, aflată în stare de șoc, a fost transportată la spitalul Maria Vittoria. Femeia de 40 de ani, care se despărțise de soț cu câteva luni înainte, locuia singură cu cele două fiice. Bărbatul se află în România.

Citește și: Caz șocant în Constanța. Un șofer de TIR a fost bătut de un polițist, după ce i s-a făcut rău la volan și a pierdut controlul mașinii

Între timp, la fața locului au ajuns și polițiștii, echipajele mobile și criminaliștii. Au analizat locuința, au discutat cu vecinii și cu rudele familiei. Dinamica evenimentelor, asupra căreia poliția continuă investigațiile pentru a stabili ce a dus la acest gest, a părut de la început clară, conform presei italiene.

Ce s-a întâmplat, de fapt

Femeia ar fi strangulat inițial fata, apoi și-ar fi luat viața. Vecinii o descriu ca pe o femeie liniștită, dar tot mai afectată emoțional după separare, pe care o vedeau tot mai tristă în ultima perioadă.

Blocul de patru etaje se află pe via Domodossola, în cartierul Parella, în zona de vest a orașului Torino, o zonă rezidențială apropiată de parcul Pellerina. Strada era aproape goală în acea dimineață, mai aglomerată doar de anchetatori și jurnaliști după tragedie. Vecinii spun că nu au auzit certuri sau țipete.

Urmărește-ne pe Google News