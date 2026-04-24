Răsturnare de situație în cazul femeii de 30 de ani din București: găsită moartă. S-a crezut că a fost ucisă de iubitul de 86 de ani, dar autopsia a dezvăluit altceva

Este răsturnare de situație în cazul tinerei de 30 de ani despre care s-a crezut că a fost ucisă de iubitul de 86 de ani. Rezultatele autopsiei au venit, iar ipoteza unei crime a fost exclusă. Iată despre ce a fost vorba și de ce a murit Florina.

Adevărată cauză a morții în cazul Florinei, tânăra de 30 de ani din București

După ce s-a crezut că iubitul mai mare cu 56 de ani a ucis-o pe Florina, rezultatele autopsiei tinerei contrazic ipoteza unei crime. Bărbatul a fost audiat mai multe ore și a povestit că în urma unui conflict, tânăra a devenit violentă cu el, iar el s-a apărat cu cârja.

Acum, rezultatele autopsiei au scos la iveală o problemă gravă cu care tânăra se confrunta de mai mult timp: consumul de substanțe interzise și alcool.

Florina a murit în noapte de marți spre miercuri, 21 spre 22 aprilie, iar anchetatorii au crezut că au de-a face cu o crimă. Rezultatul necropsiei infirmă acest scenariu.

Se pare că decesul a fost provocat de consumul excesiv de alcool asociat cu substanțe interzise. Femeia nu prezenta urme de violență pe corp.

Concluziile medicilor legiști sunt că decesul Florinei a intervenit din cauza consumului de alcool și droguri.

Specialiștii nu au găsit leziuni care să indice o agresiune fizică, lucru care schimbă complet cursul anchetei.

După aceste concluzii, bărbatul de 86 de ani alături de care trăia victima nu a fost pus sub acuzare.

Anchetatorii luau în calcul varianta unui conflict violent, mai ales că bărbatul a declarat că Florin a încercat să îl agreseze și s-a urcat peste el.

Au avut un conflict

Conform informațiilor, cei doi aveau o relație de aproape 10 ani. Prima variantă a anchetatorilor era că bărbatul ar fi agresat-o cu cârja, însă raportul medico-legal nu a confirmat ipoteza.

Deși conflictul a existat, bărbatul spune că doar s-a apărat de femeie, care ar fi inițiat altercația fizică.

Ancheta continuă, iar polițiștii continuă să strângă probe relevante pentru a soluționa cazul.

