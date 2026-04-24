Răsturnare de situație în cazul femeii de 30 de ani din București: găsită moartă. S-a crezut că a fost ucisă de iubitul de 86 de ani, dar autopsia a dezvăluit altceva

Este răsturnare de situație în cazul tinerei de 30 de ani despre care s-a crezut că a fost ucisă de iubitul de 86 de ani. Rezultatele autopsiei au venit, iar ipoteza unei crime a fost exclusă. Iată despre ce a fost vorba și de ce a murit Florina.
Adevărată cauză a morții în cazul Florinei, tânăra de 30 de ani din București
După ce s-a crezut că iubitul mai mare cu 56 de ani a ucis-o pe Florina, rezultatele autopsiei tinerei contrazic ipoteza unei crime. Bărbatul a fost audiat mai multe ore și a povestit că în urma unui conflict, tânăra a devenit violentă cu el, iar el s-a apărat cu cârja.