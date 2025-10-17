  MENIU  
Explozia din Rahova a avut magnitudine de cutremur. Deflagrația a fost detectată de două stații seismice din București

Adelina Duinea
Actualizat 17.10.2025, 16:30

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului susține că explozia din cartierul Rahova din Capitală a fost detectată de două stații seismice din București. În consecință, deflagrația s-a simțit ca un cutremur.

Energia exploziei din cartierul bucureștean Rahova a fost estimată ca fiind similară cu cea a unui cutremur cu magnitudinea locală de 1,2 Ml., a transmis Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, pe Facebook.

Deflagrația a fost detectată și înregistrată de două stații seismice din București, cea situată în Ferentari și cea instalată la Observatorul Seismologic Cuțitul de Argint.

„Energia exploziei a fost estimată ca fiind similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml. Aceste înregistrări subliniază eficiența și necesitatea acestor instrumente esențiale în monitorizarea în timp real a mișcărilor solului, fie că este vorba de cutremure naturale sau evenimente antropice”, a transmis Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Imaginile video surprinse într-un magazin din apropierea blocului în care s-a produs explozia devastatoare demonstrează forța acesteia. Imaginile sunt foarte similare unora surprinse pe timp de cutremur. Foarte multe produse de pe rafturile magazinului cad, iar pereții se cutremură în momentul exploziei. De altfel, mulți dintre martori au spus că au avut senzația că a fost un cutremur.

