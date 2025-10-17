Reacția Distrigaz, după explozia din Rahova: „Sigiliul era rupt”. Ce s-a întâmplat cu o zi înaintea deflagrației

Distrigaz Sud a oferit prima reacție, după ce o deflagrație puternică s-a produs vineri dimineață, într-un bloc de opt etaje din cartierul Rahova din București. Potrivit unui comunicat al companiei, sigiliul pus de echipele de intervenție cu doar o zi înainte a fost rupt, gazele fiind repornite.

Reacția Distrigaz, după explozia din Rahova

Joi, 16 octombrie, locatarii din blocul în care s-a produs explozia au sunat la 112 după ce au simțit un miros puternic de gaze pe scara blocului. În cele din urmă angajați ai Distrigaz s-au prezentat la locație și au oprit gazele, punând și un sigiliu pe robinet. Acum, compania spune că vineri dimineață a primit o nouă sesizare, moment în care au descoperit că sigiliul fusese rupt.

„În ceea ce privește derularea evenimentelor din zilele premergătorare deflagrației din strada Vicina, nr. 1, blocul 32, scara 2, din sectorul 5 al municipiului București, aducem următoarele precizări: în data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze în imobilul de la adresa menționată mai sus. Echipele de intervenție ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18, în aceeași zi de 16 octombrie, în conformitate cu legislația în vigoare. În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil. Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”, a transmis Distrigaz într-un comunicat preluat de Agerpres.

Trei persoane au murit în urma exploziei

În urma exploziei două etaje ale blocului au fost distruse, în timp ce trei persoane și-au pierdut viețile, iar alte 13 au fost rănite.

Blocul este situat în apropierea liceului „Dimitrie Bolintineanu”, astfel că suflul puternic al exploziei a afectat și câteva clase. Câțiva copii și profesori au suferit răni minore ce au fost tratate la fața locului.

O femeie care locuiește în blocul vecin a povestit că a văzut două persoane de la Distrigaz lucrând la bloc cu câteva minute înaintea exploziei.

„Lucra ăla de la gaze. La ora 9 fix eu am plecat din fața blocului. Când am trecut ca să ies pe străduță, un om cu o doamnă lucrau la gaze. Am făcut colțul, am ajuns la supermarket, și-n două minute a sunat telefonul că a sărit blocul în aer. Că a fost o explozie și să vin repede acasă. Vecina mea mi-a zis să fiu pregătită că e totul făcut praf. Eu stau față în față cu blocul explodat. Apartamentul meu e teroare. Balconul e căzut tot, un dulap de pe balcon are o gaură în el. Am și eu ceva care iubesc și văd mi-a rămas întreagă, o vitrină cu păpuși. Erau oameni în blocul explodat, sunt locatari, nu există să nu fi fost oameni. Sunt mulți care merg și la muncă, dar sunt și oameni in vârstă. Ceva a fost, ăia de ce verificau gazele? De la ce să sară blocul? De la gaze”, a povestit femeia pentru Observator News.

Potrivit ISU București – Ilfov, „în urma exploziei a fost afectat un alt bloc de locuințe aflat în apropiere, unde sunt observate desprinderi ale elementelor de construcție de pe fațada clădirii”.

