Ilie Bolojan și-a respectat promisiunea și a tăiat din banii partidelor. Când a avut loc rectificarea bugetară

Ilie Bolojan promitea, în luna iulie, că va reduce subvenția pentru partidele politice, susținând că se va tăia din suma alocată prin bugetul de stat. Acest lucru s-a produs deja, însă premierul nu a anunțat public și se pare că unii lideri de partide au fost și ei luați prin surprindere.

Ilie Bolojan a tăiat suma alocată partidelor politice

Rectificarea bugetară care a afectat partidele politice s-a produs pe data de 1 octombrie, iar două zile mai târziu premierul Ilie Bolojan afirma că subvenția partidelor va fi redusă la o viitoare rectificare bugetară cu 10%.

Potrivit HotNews, care citează mai multe surse politice, numeroși politicieni din conducerea PNL, PSD și USR nu au știut că subvenția a fost deja redusă prin rectificarea din 1 octombrie 2025.

„Unii dintre liderii partidelor nu au știut”, a spus o sursă politică pentru publicația menționată.

După ședința de Guvern din 1 octombrie, ministrul de Finanțe Alexandru Nazare spunea că „a operat reținerea de 10% pe care o avea Ministerul de Finanțe pe bugetul AEP, ceea ce reprezintă aproximativ 51 de milioane de lei”. Însă, acesta nu a precizat că subvenția a fost redusă.

„Când se va lua o decizie în coaliție legată de zona de subvenție, noi, Ministerul de Finanțe, o vom opera într-un act normativ. Momentan nu avem această decizie, momentan este vorba doar de rectificare și în rectificare v-am explicat cum am operat zona de autoritate electorală”, a declarat Nazare la Palatul Victoria la începutul acestei luni, lăsând să se înțeleagă că nu s-a redus subvenția pentru partidele politice.

Premierul, despre rectificarea bugetară

Tot pe 3 octombrie, Ilie Bolojan anunța că se va discuta în Coaliție despre reducerea subvenției pentru partide cu ocazia altei rectificări bugetare. Asta, la două zile după adoptarea rectificării.

„Pentru anul acesta vom mai avea o rectificare și poate se ajunge la un consens ca pe ultima lună, de exemplu, să nu se mai acorde subvențiile, ceea ce înseamnă o reducere de 10%”, a afirmat atunci premierul.

Nici primul ministru a a precizat la momentul respectiv că a fost tăiată subvenția pentru partidele politice pe 1 octombrie.

Autoritatea Electorală Permanentă a confirmat, la solicitarea HotNews, că bugetul alocat partidelor a fost redus de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane de lei.

