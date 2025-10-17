Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, reținută de poliție pentru înșelăciune. Ce acuzații grave i se aduc

O anchetă de amploare desfășurată de Poliția Capitalei scoate la iveală un mecanism de fraudare sofisticat, în centrul căruia se află Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan. Aceasta este suspectată că, împreună cu o altă femeie, ar fi păcălit mai multe persoane să cumpere bunuri de lux — apartamente și autoturisme — care nu le aparțineau.

Promisiuni false și prejudiciu uriaș

Potrivit anchetatorilor, cele două suspecte ar fi pretins că dețin funcții importante în cadrul unor companii cunoscute din domeniul petrolier, precum OMV Petrom SA și Transpeco Logistic & Distribution. Folosindu-se de aceste identități false, au convins șase persoane — majoritatea medici stomatologi — să plătească sume considerabile pentru bunuri care, în realitate, nu se aflau în patrimoniul firmelor menționate și nici nu erau deținute de cele două femei.

Prejudiciul estimat de autorități se ridică la aproximativ 1.300.000 de euro. Victimele au fost atrase prin intermediul unui salon de cosmetică din București, deținut de una dintre suspecte, și au plătit între 67.000 și 426.000 de euro pentru mașini de lux precum Mercedes G Class și Audi Q5, dar și pentru apartamente situate în zone centrale ale Capitalei, inclusiv Piața Unirii.

Carmen Dan: „Nu eram apropiate”

În acest dosar, Carmen Dan a fost audiată în calitate de martor. La sosirea la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, fosta ministră a declarat, potrivit Antena3CNN: „Organele de anchetă sunt singurele în măsură să stabilească gradul de vinovăție. Am aflat târziu. Ce credeți că pot să spun? Nu avem o relație… Nu eram apropiate”. Numele fostului ministru, precum și cel al omului de afaceri Cristi Borcea, ar fi fost folosite de Simona Stan pentru a câștiga încrederea victimelor. Borcea urmează să fie audiat și el în calitate de martor.

Percheziții și audieri în mai multe județe

Poliția Capitalei a pus în executare 16 mandate de percheziție în București, Ilfov, Argeș și Buzău, precum și 12 mandate de aducere, notează HotNews. Cele două suspecte au fost ridicate și duse la audieri, iar ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Dosarul vizează infracțiunea de înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave.

Potrivit comunicatului oficial al Poliției, schema infracțională ar fi fost pusă în aplicare începând cu anul 2022 și ar fi continuat până în prezent. Bunurile promise victimelor erau prezentate ca fiind scoase din patrimoniul unor companii prin divizare, urmând să fie vândute la prețuri sub valoarea pieței — o ofertă care, în realitate, nu avea nicio bază legală.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă să strângă probe pentru a stabili cu exactitate rolul fiecărei persoane implicate.

