Cristi Borcea i-a luat fiicei mari, Melissa, un apartament în Miami. Ce facilități de top are imobilul evaluat la 1,3 milioane de dolari

Cristi Borcea (55 de ani) are o avere de aproximativ 100 de milioane de euro, potrivit Digi Sport. Fostul acționar de la Dinamo a intrat în afaceri imediat după Revoluție, începând cu vânzarea de butelii GPL. Acum, afaceristul și copiii lui duc o viață lipsită de griji financiare.

Cristi Borcea a dezvăluit recent că i-a cumpărat fiicei mari, Melissa, un apartament în Miami (Florida, SUA), după ce tânăra de 22 de ani a intrat la Arhitectură în Statele Unite. Imobilul face parte dintr-un complex exclusivist, are doar două camere și living și prezintă facilități de top, precum patru piscine, plajă privată, Spa, sală de fitness și servicii de valet parking.

„Melissei i-am luat în Hollywood, Miami, chiar pe plajă… I-am luat un apartament, e la facultate acolo. Anul acesta i l-am luat sau nu… anul trecut. Un milion, cu tot cu mobilat și aranjat, 1.350.000 de dolari. Mentenanța la un apartament cu două camere și living, ca să ne înțelegem. Dar are patru piscine, plajă private. Mentenanța și impozitul sunt 3.200 pe lună, de dolari. Întreținerea, da! Intră valet parking, piscine, plajă, spa-ul, sala de fitness, hotel de cinci stele”, a declarat Cristi Borcea, conform iAMsport.ro.

Afaceristul mai are o casă în Florida pentru a doua soție și copiii lor

Pe lângă apartamentul de lux din Miami pe care i l-a cumpărat fiicei sale, Cristi Borcea a mai investit într-o locuință în Florida pentru copiii pe care îi are cu Alina Vidican (41 de ani).

„În Boca Raton le-am luat o casă copiilor aproape de școală, unde stau cu fosta soție”, a mai declarat fostul acționar de la Dinamo.

Cristi Borcea, despre viața cu nouă copii

Cristi Borcea are nouă copii cu patru femei. Cu una dintre ele este căsătorit în prezent, de două a divorțat și cu una a avut o relație pe care nu a oficializat-o niciodată.

Afaceristul are trei copii cu prima soție, Mihaela Borcea (55 de ani), un fiu, Patrick (27 de ani), și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo (22 de ani).

Din al doilea mariaj cu Alina Vidican, fostul patron de la Dinamo mai are doi copii, un fiu și o fiică, Alexandru și Gloria.

Borcea mai are o fiică, Andreina Carolyn Christine, din fosta relație cu avocata Simona Dana Voiculescu.

Nu în ultimul rând, afaceristul mai are trei copii cu actuala soție, Valentina Pelinel (44 de ani), pe gemenele Indira Maria și Rania Maria (6 ani) și pe Milan, fiul lor în vârstă de 9 ani.

„Nu am fost în viața lor, nu am fost la școli, la ședințe cu părinții”

„Nu i-am refuzat niciunui copil nimic. Poate pentru că am și nouă copii cu patru femei și, cu excepția lui Patrick, ceilalți copii nu m-au avut permanent lângă ei. La mine, cu fotbalul, nu existau Crăciun, Paște, onomastică. De aceea am ajuns la 41 de ani să fac operație pe cord, două divorțuri… Am vrut să compensez. Nu am fost în viața lor, nu am fost la școli, la ședințe cu părinții, asta este”, a declarat Cristi Borcea, pentru iAMsport.ro.

