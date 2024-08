Valentina Pelinel și Cristi Borcea, la masă cu toți cei 9 copii ai afaceristului: „Suntem binecuvântați”

Valentina Pelinel și-a luat fanii prin surprindere în momentul în care a distribuit o imagine pe rețelele de socializare cu soțul ei, Cristi Borcea, și cei nouă copii pe care afaceristul îi are din cele trei căsnicii ale sale și o aventură extraconjugală. Cei doi au ieșit în oraș cu toți copiii, iar fotografia de familie a fost intens apreciată de internauți.

Valentina Pelinel, la masă cu cei nouă copii ai lui Cristi Borcea

Cristi Borcea este o persoană care ține la viața sa privată și rar apare în public alături de copiii săi. Acum, acesta a fost surprins luând masa în oraș nu doar cu mezinii săi, pe care îi are din căsnicia cu Valentina Pelinel, dar și alături de cei mai mari, pe care îi are cu Mihaela Borcea și Alina Vidican.

Așezați în jurul unei mese rotunde, într-un decor relaxat, familia Borcea părea să se distreze de minune. Fotografia a fost distribuită pe rețelele de socializare de Valentina Pelinel, care spune că se simte binecuvântată cu o familie atât de mare.

Internauții l-au lăudat pe afacerist că are grijă de toți cei nouă copii ai lui, iar pe Valentina că știe să țină familia unită și nu i-a îndepărtat pe ceilalți copii ai soțului ei.

„Familie mare, 9 copii, familia noastră, suntem binecuvântați”, a scris fostul model pe pagina sa de Facebook, unde a publicat imaginea de familie.

„Asta realizare! Cât de bogat poți fi alături de atâția copii!”, „O familie minunată”, „Așa să fiți uniți toată viața voastr㔄O familie frumoasă și puternică”, sunt câteva din mesajele de apriere lăsate de internauți pe pagina Valentinei Pelinel.

Patrick (26 ani), Melissa (20 ani) și Angelo (22 ani) din copiii lui Cristi Borcea din prima căsnicie, cu Mihaela Borcea, iar George Alexandru și Gloria provin din mariajul afaceristului cu Alina Vidican. În timp ce era căsătorit cu Alina Vidican, Cristi Borcea a avut o relaţie cu avocata Simona Dana Voiculescu. Din iubirea celor doi s-a născut o altă fetiţă, Andreina Carolyn Christine (16 ani).

Valentina Pelinel i-a dăruit și ea trei copii, pe Milan și gemenele Indira și Rania.

Cristi Borcea, despre căsnicia cu Valetina Pelinel

Cristi Borcea a dezvăluit că după ce a trecut prin mai multe căsnicii eșuate, și-a găsit liniștea în brațele Valentinei Pelinel.

„Cel mai important e să fii împăcat cu tine și să ai liniștea pe care o am eu cu Valentina. Să mergi de drag acasă. Am găsit femeia care-mi dă și liniște, și putere, și înțelegere. E cea mai de încredere, cea mai frumoasă și deosebită femeie din lume”, a mai spus Borcea la podcast-ul Fiță cu Adiță.

Omul de afaceri a precizat că el are în întreținere nu doar nouă copii, ci 50 de persoane, printre care bone și șoferi.

„Eu nu prea cer pentru că trebuie să dau altora. Nu aș vrea să facă calculele, pentru că ne prinde campionatul viitor, ce înseamnă cheltuielile pentru 9 copii, cu școli, cu case, cu bone, cu mașini și încă 20 de persoane, care nu fac parte din cei care ajută copiii, mă refer șoferi, bone. Pe fiecare lună am în întreținere peste 50 de persoane permanent. Nu vorbesc de angajați, nu vorbesc de salarii. Și atunci este normal că se uită majoritatea la tine și văd condițiile în care stau copiii mei și unde învață… Dar nu știu prin câte am trecut și ce am pătimit și prin câte suferințe, asta e viața”, a precizat Cristi Borcea în cadrul aceluiași podcast.

Fostul președinte al Clubului Dinamo București a fost căsătorit între 1988-2011 cu Mihaela Borcea, Între 2011 și 2016 cu Alina Vidican și în 2018 a ajuns în fața ofițerului Stării Civile la brațul Valentinei Pelinel.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imaginea cu Cristi Borcea și cei nouă copii ai săi

Sursă foto: Facebook

