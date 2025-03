Laura Lavric, la cuțite cu sora ei, care a acuzat-o că a fost infidelă în mariaj: „Va plăti daunele de 10.000 de euro până la ultimul ban!” Nu îşi vorbesc de 12 ani

Un scandal care a zguduit lumea mondenă acum 12 ani continuă să aibă ecouri și în prezent. Laura Lavric, una dintre cele mai îndrăgite soliste de muzică populară din România, nu a reușit nici acum să își ierte sora, Ecaterina Traian, pentru acuzațiile grave aduse la adresa ei. La peste un deceniu de la acest conflict de amploare, relația lor rămâne în continuare încordată, iar artista a declarat că nu vrea să aibă niciun contact cu ea. Mai mult, solista a câștigat în instanță un proces care o obligă pe Ecaterina să-i plătească daune morale în valoare de 10.000 de euro pentru calomniile publice.

Laura Lavric, la cuțite cu sora ei, Ecaterina

Totul a început în urmă cu 12 ani, când Ecaterina Traian a făcut acuzații grave la adresa surorii sale, Laura Lavric, în cadrul emisiunii „Acces Direct” de la Antena 1. Ecaterina a afirmat că Laura a avut relații extraconjugale și că a fost infidelă în căsătorie, lucru care a dus la destrămarea mariajului ei.

Aceasta a acuzat-o pe Laura de imoralitate, susținând că solista ar fi fost implicată în aventuri cu bărbați, în scopul de a-și obține acte pentru America. Ecaterina a continuat cu atacuri dure, spunând că Laura cânta la un restaurant din New York și se întâlnea cu bărbați care o recompensau cu cadouri și bani.

De asemenea, ea a menționat și comportamentul Laurei după moartea mamei lor, afirmând că sora ei ar fi fost pe Internet, căutând relații în timpul perioadei de doliu.

„Laura voia să-și obțină acte de America. Nu mai e un semn de îndolială că am dovedit că și-a înșelat soțul, că… să nu mă exprim, e o ființă imorală”.

Fostul ei soţ, care a fost un om minunat şi care o aştepta din turnee cu flori şi cu mâncare, a divorţat din cauza infidelităţilor ei şi relaţiilor ei extraconjugale. Eu sunt plecată din ţară din ’90, am întâlnit-o la New York, iar din multe surse am aflat că ea cânta la un restaurant, iar colateral mergea cu orice bărbat care îi oferea cadouri sau bani”.

„Am găsit-o la matrimoniale. Şi atunci eu fac o socoteală, a avut o apariţie, cât era mama în spital, şi a doua apariţie la două săptămâni după ce am înmormântat-o. Ei îi tropăiau hormonii de supărare că a murit mama ei şi era pe Internet. Câtă perversitate şi nesimţire, n-am văzut”, a spus Ecaterina Traian în urmă cu mai bine de un deceniu, potrivit click.ro

Daune morale de 10.000 de euro

Laura Lavric nu a rămas impasibilă în fața acestor acuzații și a decis să o dea în judecată pe sora sa. După un proces lung și complicat, Laura a obținut câștig de cauză în fața instanței, iar Ecaterina a fost obligată să-i plătească daune morale în valoare de 10.000 de euro pentru calomniile făcute public.

Într-un interviu exclusiv pentru Click!, artista de muzica populară a făcut declarații tăioase despre relația lor actuală.

„Nu mai vreau să am legătură cu ea. Să plătească, dacă am câștigat, în instanță, are să-mi dea 10.000 de euro. În fiecare lună îmi mai plătește din daunele morale. Nu o urăsc, nu o iubesc, nu o mai vreau în viața mea că e periculoasă. Va plăti cei 10.000 de euro, până la ultimul ban”, a spus Laura Lavric pentru sursa menţionată anterior.

De asemenea, Laura Lavric a subliniat faptul că a dat-o în judecată pe Ecaterina pentru a o opri să o mai calomnieze la televizor și pentru a nu mai adresa astfel de acuzații false.

„Eu am dat-o în judecată pentru a o opri să mai meargă la TV, ca să nu mă mai bălăcărească. E treaba ei dacă regretă, și pe mama a batjocorit-o, nici la înmormântarea ei n-a venit”, a adăugat Laura, subliniind gravitatea acestor acuzații.

Citeşte şi: Laura Lavric și sora ei sunt la cuțite de peste un deceniu. „Alt dușman n-am avut, decât pe ea!” Ce au de împărțit cele două

Citeşte şi: Laura Lavric, dosar penal după ce ar fi lovit un artist din Iași. Cum se apără solista: „Cred că vrea să mă facă de bani”

Care este relaţia celor două din prezent

Scandalul dintre cele două surori pare să fi lăsat răni adânci, iar Laura Lavric nu pare dispusă să ierte comportamentul Ecaterinei Traian, nici după atâția ani.

„Nu o urăsc, dar nu o iubesc. E periculoasă și nu o mai vreau în viața mea”, a mai spus Laura Lavric.

Sursa foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News