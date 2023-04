Laura Lavric și sora ei sunt la cuțite de peste un deceniu. „Alt dușman n-am avut, decât pe ea!” Ce au de împărțit cele două

Laura Lavric (76 de ani) este în conflict cu sora ei, Ecaterina Traian, de mai bine de un deceniu.

Îndrăgita cântăreață de muzică populară și-a dat sora în judecată în 2012, după ce aceasta a jignit-o într-o emisiune televizată, spunând că solista “mergea cu bărbați pe cadouri ș bani”. Opt ani mai târziu, sora Laurei Lavric a fost executată silit, dar cântăreața va primi banii eșalonat pe o perioadă de 16 ani. Artista ceruse daune morale de 100.000 de euro, dar judecătorii au decis ca suma să fie de 10.000 de euro.

Așa se face că Laura Lavric primește lunar de la sora ei câte 50 de euro, dar încă nu poate trece peste cuvintele care au jignit-o.

„Trebuie să mai trăiesc 90 ani că să primesc toți banii, pentru că primesc 50 euro lunar din pensia ei. Nu stau eu în banii ăștia, sincer vă spun că îmi pare rău că s-a ajuns aici. De când a început scandalul, iau pastile de inimă, am probleme cu tensiunea. Eu am vrut s-o opresc să mă mai bălăcărească, nu m-au interesat banii ei.

M-a făcut o mare bagaboantă după ce am împlinit 60 ani, cum să accept așa ceva? Din păcate, asta a fost singură modalitate s-o opresc, pentru că eu n-am fost niciodată într-un tribunal, nici când am divorțat n-am fost”, a declarat artista pentru StarPopular.ro.

Laura Lavric a declarat recent că nu dorește să-și mai vadă sora niciodată. Deși spune că a iertat-o, pentru că ne aflăm în apropierea Paștelui, cântăreața nu o mai consideră parte din familia ei.

„O iert că-i Paștele, dar nu o mai vreau în viața mea. Am nevoie de liniște, să fie sănătoasă, cu treburile ei, eu consider că nu am soră, pentru că o soră nu poate face așa ceva. Și-a cerut iertare, după ce m-a făcut de poveste la televizor, dar am întrerupt orice legătură. N-a fost nici la mama, la înmormântare, mi-a făcut fel de fel de probleme, e un om invidios, răutăcios.

Nu ne-am înțeles bine niciodată, nici când eram mici. E și o vorbă: Vremea bună se cunoaște de dimineață”, a declarat aceasta, potrivit Playtech.

Scandalul de acum 11 ani a supărat-o atât de tare pe Laura Lavric, încât acum a ajuns să o considere un dușman.

“I se oprește o sumă lunară din pensie, banii ăștia vin din pensia ei, în contul meu. Și doar un singur leu, dacă avea să-mi dea, i-l luam și pe ăla, dar nu de zgârcită, ci ca să mă răzbun pentru nenorocirea pe care mi-a făcut-o în viață. Alt dușman n-am avut, decât pe sora mea.” – a completat ea.

Foto – Facebook / captură video