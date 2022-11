Cum arăta Cornelia Rednic în tinerețe, la nunta cu Lupu Rednic. Cântăreața de muzică populară a împlinit 47 de ani

Cornelia Rednic este una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică populară din România. Soția lui Lupu Rednic a împlinit pe 29 noiembrie frumoasa vârstă de 47 de ani și a ales să petreacă alături de familie și prieteni.

Interpreta de muzică populară a ales să își serbeze ziua de naștere într-un cerc restrâns de prieteni. Aceasta a precizat că va petrece seara la un restaurant, înconjurată de oameni dragi.

Cornelia Rednic a împlinit 47 de ani: „Preferăm întâlnirile de suflet”

„Nu am acasă oaspeți, am organizat o mică masă cu prietenii apropiați, cei cu care obișnuiesc să mă întâlnesc de ziua mea. Am foarte mulți oameni pe care îi iubesc și care îmi sunt alături, la bine și la greu. Și astăzi, de ziua mea, vom fi împreună. Nu facem cine știe ce, nu suntem adepții marilor sărbători. Noi preferăm întâlnirile de suflet, unde mereu rămânem cu amintiri frumoase”, a declarat Cornelia Rednic pentru Antena Stars, potrivit SpyNews.

Cât despre cadourile pe care și le-ar dori de ziua ei, Cornelia Rednic a precizat că nu este genul de persoană care să pună accent pe lucrurile materiale.

„Eu sunt omul care niciodată nu își dorește cadouri. Am înțeles că cel mai mare dar pe care putem să îl avem sunt oamenii din jurul nostru, cei care ne iubesc. Am înțeles că degeaba ai lucruri scumpe dacă nu ai cu cine să le împarți. Nu sunt o prioritate pentru mine”, a subliniat artista.

Povestea de dragoste dintre Cornelia și Lupu Rednic

Cornelia și Lupu Rednic formează un cuplu atât în viața personală, cât și pe scenă. Chimia dintre ei este evidentă, mai ales că cei doi și-au spus ”Da” pe când erau foarte tineri.

S-au căsătorit în urmă cu 30 de ani și de atunci sunt de nedespărțit.

Despre povestea lor de dragoste a vorbit îndrăgita interpretă de muzică populară, care a spus că simțul umorului lui Lupu Rednic a jucat un rol important.

„Ne-am căsătorit de tineri, în 1992. Cum m-a cucerit? Pur și simplu. De atunci era glumeț. Nu exista să nu scoată o glumă din buzunar. În fiecare buzunar avea câte o glumă. Râdeam mult! Am glumit, dar am și muncit mult! Am plecat de jos, cu atâtea piedici!”, a povestit Cornelia Rednic pentru Impact.

„Cel care a avut încredere a fost Lupu. Nu eram bine din punct de vedere financiar, eram săraci, dar el a avut încredere și mai ales voință puternică. Eu eram un copil. Mă gândeam cum o să reușim noi să ieșim pe piață cu zongora și cetera, dar uite că muzica autentică are valoare”, a mai spus artista care, atunci când s-a măritat avea doar 17 ani.

Secretul unui mariaj fericit

Cei doi artiști au dezvăluit, în urmă cu ceva timp, cum au reușit să rămână în această căsnicie timp de 30 de ani, într-o vreme când foarte multe cupluri celebre se despart.

„În primul rând, trebuie să te căsătorești din iubire și din respect, să ai toleranță față de perechea ta. Acest lucru este valabil în orice, să-i tolerezi nervii, defectele, pentru că fiecare are defecte. Avem nevoie ca oamenii să se tolereze, să treacă cu înțelepciune peste momentele dificile din viață. Este singura rețetă și nu e un secret! Pentru că este extraordinar să ai un om lângă tine”, a precizat Cornelia Rednic pentru sursa citată anterior.

Și Lupu Rednic zice că relația lor se bazează pe iubire și respect.

„Vă spun foarte sincer, acum 30 de ani, când eu și Cornelia ne-am căsătorit, ne-am zis, înainte de a ajunge la altar, că dacă nu ne vom înțelege și nu vom putem să conviețuim, să ne luăm bocceluța și să ne despărțim, unul în dreapta, altul în stânga, fără bălăcăreli. Noi nu ne batjocorim, eu nu i-am adresat niciodată Corneliei vreun cuvânt care nu era la locul lui. E vorba despre respect. Când mai apar probleme, noi discutăm constructiv, se spun lucrurilor pe nume și ne cerem iertare, dacă e cazul. Nu apucăm să strigăm sau să țipăm unul la altul, ce, suntem oameni sălbatici?”, a afirmat și Lupu Rednic pentru Ego.ro.

